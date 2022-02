Campaña contra mi hijo es para rechazar reforma eléctrica: defiende AMLO a José Ramón López

Ciudad de México.- AMLO defendió una vez más a su hijo José Ramón López Beltrán luego de ser expuesta la vida que lleva en la ciudad de Houston, Texas, asegurando que sólo se trata de una campaña para ir en contra de la reforma eléctrica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que más allá de una campaña periodística en su contra, se trataba de una estrategia política para desprestigiar a su gobierno y retroceder con la reforma electica que él mismo presentó en el Legislativo.

"Sí, ese es el fondo del asunto. No es una campaña mediática sin causa de fondo, es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando un bloque conservador, agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años", declaró AMLO.

Asimismo, Andrés Manuel dijo que “ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación, a veces se gana al gobierno, pero no el poder, y aquí sí es una lucha de poder".

El mandatario federa aseguró que, como esta campaña, se vienen otras más en contra de su gobierno, debido a la incomodidad que su puesto en la presidencia causaba en sus opositores.

"No lo han logrado ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral, ya lo he dicho varias veces: si fuéramos corruptos como ellos o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética de periodismo, es mentir, hacer daño sin tener elementos", puntualizó.

Pese a las declaraciones del presidente, este 21 de febrero se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, comenzó una investigación a nombre de José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams por las propiedades en las que vivieron en Estados Unidos.