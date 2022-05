¿Campaña o fiesta? Lilly Téllez visita Aguascalientes y acompaña a Tere Jiménez

Aguascalientes.- La senadora panista Lilly Téllez estuvo de visita en Aguascalientes, donde acudió acompañó a Tere Jiménez, candidata del PRI-PAN-PRD a las elecciones de 2022, y de paso se dijo agradecida con la población por su apoyo, lo que cabe preguntarse si acudió para participar en campaña o a la fiesta de la panista.

A través de su cuenta oficial de Twitter, este 26 de mayo de 2022 Lilly Téllez compartió fotos de su visita a Aguascalientes, donde se mostró muy cercana a la gente y en compañía de la candidata Tere Jiménez, cuyo nombre omitió.

La senadora del PAN al parecer acudió para acompañar a la candidata a gobernadora de Aguascalientes, quien celebró su cumpleaños el miércoles 25 de mayo y agradeció sentirse rodeada de "tanto apoyo y cariño" de la población del estado.

"¡Gracias a los ciudadanos de Aguascalientes!…gente de bien, de paz, de educación y trabajo, ¡qué tierra más bonita!", escribió Lilly Téllez sobre su visita a Aguascalientes.

Por su parte, Tere Jiménez compartió en Facebook una foto de ella partiendo su pastel de cumpleaños y con un mensaje de agradecimiento a los habitantes de Aguascalientes por su respaldo.

Lilly Téllez agradeció el apoyo de la población de Aguascalientes durante su visita. Foto: Twitter

"Es un gran honor cumplir años rodeada de tanto apoyo y cariño de la gente de Aguascalientes. Agradezco todas y cada una de las felicitaciones que me han hecho llegar. Mi mejor regalo es, que en Aguascalientes, lo mejor está por venir. ¡De corazón, muchas gracias!", escribió la candidata del PAN, PRI y PRD.

Aunque Lilly Téllez no mencionó a Tere Jiménez en su publicación, todo parece indicar que la legisladora viajó a Aguascalientes para acompañarla en su celebración de cumpleaños y de paso mostrar su respaldo a la candidata del PAN.

A su vez, los seguidores de la senadora panista se mostraron entusiasmados con las fotos y le expresaron su apoyo para convertirse en candidata en las elecciones presidenciales de 2024.

Cabe recordar que en febrero pasado Lilly Téllez se "destapó" como candidata a las elecciones de 2024 y aseguró que si llega a ser presidenta buscará encarcelar a Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores.

"No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia", aseveró Lilly Téllez.

La panista incluso afirmó que se siente capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum, una de las favoritas de AMLO para representar a Morena en las elecciones de 2024.

Las aspiraciones presidenciales de la senadora se reafirmaron cuando el dirigente del PAN, Marko Cortés, la "destapó" como parte de su lista de posibles candidatos para 2024, luego de que ella se afilió oficialmente al partido blanquiazul.