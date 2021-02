¿Campaña política o sinceridad? Ayuda Ricardo Anaya a madre de desaparecido

Veracruz.- Como fue anunciado en días pasados, Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia de México en 2018 por la coalición PAN, PRD y MC, se encuentra en una gira nacional de cara a las próximas presidenciales. En ese tenor, este domingo ofreció su ayuda a una mujer cuyo hijo desapareció en Poza Rica, Veracruz.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, se ve al panista conversar con Laura Mendoza, quien le explica que tiene miedo y desesperación ante la posibilidad de no volver a ver a su hijo.

Me entró miedo, una desesperando no encontrar a mi hijo. No tener la solvencia para ir corriendo a buscarlo. Yo quisiera encontrarlo", dijo la fémina.