Campañas en redes sociales favorecerán al PES en Sinaloa: Ricardo Mendoza

Sinaloa.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Encuentro Solidario (PES), Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, aseguró que la sociedad le está brindando un respaldo del 90 por ciento en redes sociales a la fracción que representa, por eso ellos tendrán ventaja si las campañas electorales se llevan a ese terreno.

Dichos comentarios los virtió durante la visita que hizo a la ciudad de Guasave para acompañar al candidato a la alcaldía, Rosario Antonio Ramírez, quien presentó al resto de su planilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inicio

Aseguró que ellos saben que las redes sociales son su punto más fuerte actualmente, ya que toda la campaña será virtual por el tema de la pandemia y deberán aprovecharlo.

Leer más: Ignacio Páez Sarabia es el candidato del PRI a la alcaldía de San Ignacio

“Tenemos una enorme responsabilidad en este momento, ya que somos el grupo social que tiene que rescatar a Sinaloa el 6 de junio de este año, somos la única opción que tiene Sinaloa para poder que cuente con un gobierno sin corrupción, con un equipo de trabajo avalado por la sociedad, y solamente lo vamos a lograr ganando las elecciones del 2021, enfatizó.

La sociedad nos está otorgando un respaldo del 90 por ciento al proyecto del PES y a los candidatos del mismo, también a nuestros futuros adversarios les está dando el 90 por ciento, pero de rechazo, nomás consulten las redes sociales y van a verificar que la única opción para Sinaloa es el proyecto del gobierno del PES, pues es el partido que está haciendo la alianza correcta”, comentó el candidato a la gubernatura.

Insistió en que está de acuerdo en que las campañas electorales sean de manera virtual, ya que la salud es lo primordial para evitar contagios.

“Está por encima de todo la salud. Si nuestros órganos electorales determinaran que para proteger la salud de los sinaloenses se tiene que hacer campaña de manera virtual, no habría inconveniente alguno para mí”, aseveró.

Sobre la propuesta del candidato de la alianza Va por Sinaloa, de hacer su declaración 10 de 10 para que esto sea más transparente, declaró que eso es una simulación.

“Es una simulación también, pero lo puedo llamar yo como el principio de una cultura necesaria, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son sus candidatos, quiénes van a ser sus gobernantes, sin embargo, los que utilizan ahorita esta práctica lo hacen con fines electorales, no porque sea su estilo de vida, es muy fácil, una persona te puede aparecer y decirte, yo soy honesto, tengo un modo de cómo vivir porque acabo de recoger mi carta de antecedentes penales, cuando sabemos que en la práctica, en su vida diaria, es un delincuente, si es servidor público, es corrupto, no cumple con su deber, es un servidor que está incurriendo en el ejercicio indebido a la función pública, son formas materiales de demostrar lo que no se puede simular a través de eso, la ciudadanía es el mejor 10 de 10 que puede haber, ellos te conocen”, asentó Mendoza Sauceda.

Leer más: Lilly Téllez arremete contra Siervos de la Nación y los llama "Borregos de Morena"

Campaña

Por otra parte, el candidato a la alcaldía de Guasave destacó que iniciará su campaña electoral a primera hora del próximo 4 de abril.

“A las 12 con un minuto arranco mi campaña electoral en mi sector, que se llama Bar 44, es el barrio más humilde de Guasave, y los invito a todos a mi barrio, donde está la canchita, la gente hará ahí una verbena popular, y es la misma gente la que está organizando la verbena, y se va a sentir el respaldo del pueblo”, aseguró Rosario Antonio Ramírez.