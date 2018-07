Cancela AMLO asistencia a Cumbre de la Alianza del Pacífico

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la próxima semana, ya que aún no recibe su constancia de ganador de la elección presidencial del 1 de julio.

"No voy a estar en Puerto Vallarta porque se ha demorado mucho lo de la entrega de la constancia que acredita que soy Presidente, y no puedo estar si no soy Presidente electo", dijo en conferencia de prensa.

El Tribunal Electoral tiene hasta el 6 de septiembre para validar la elección pasada y entregar la constancia de mayoría a López Obrador, quien fue invitado por el Presidente Enrique Peña Nieto a la reunión.

Foto: Reforma.

La Cumbre de la Alianza del Pacífico, el grupo de libre comercio que conforman Chile, Colombia, México y Perú, había sido anunciada como el debut internacional del tabasqueño.

En tanto, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, no descartó sumarse al Gabinete de López Obrador, aunque originalmente había rechazado ser la representante de México ante la ONU.

"Por supuesto (no descarto unirme al Gabinete), uno siempre está a la orden como mexicana, este es un proyecto muy hermoso hay que sumarle, hay que sumarnos todos", dijo luego de reunirse con el virtual Presidente electo.

Foto: Reforma.

Añadió que llegó a las oficinas del tabasqueño a saludarlo, a felicitarlo y a ofrecer su colaboración desde el organismo internacional.

"Nosotros tenemos mucha experiencia en América Latina, en el Caribe, en Centroamérica, tenemos mucha experiencia en temas de población, de migración, muchos de los temas que ha planteado son los demás que la CEPAL viene planteando".

La diplomática no confirmó si cumplirá su periodo en la CEPAL hasta 2020, una razón por la que había rechazado hace unas semanas la oferta de Lopez Obrador de ser la representante en la ONU.

Con información de Reforma.