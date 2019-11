Cancela Morena, otra vez, Congreso Nacional 

CIUDAD DE MÉXICO.-Por incumplimiento de Yeidckol Polevnsky, el Congreso Nacional que Morena realizaría el próximo 30 de noviembre se canceló, informó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).



El órgano jurisdiccional indicó que la secretaria general en funciones de presidenta no firmó a tiempo el oficio con el que se convocaría a dicho Congreso.

La @CNHJ_Morena comparte el oficio CNHJ-559-2019, mediante el cual emite un comunicado aclaratorio con respecto a la emisión de la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse el 30-11-2019. pic.twitter.com/AbWjgW2zPB — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) November 24, 2019



La CNHJ explicó que dicho órgano jurisdiccional se abocó a recabar la firma de todas las partes para emitir la convocatoria al Congreso del 30 de noviembre, pero Polevnsky, presidenta en funciones del CEN, no atendió la solicitud.



"El 23 de noviembre de 2019, la CNHJ recibió por parte de la Presidenta del Consejo Nacional de Morena la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario en los términos acordados el 15 de noviembre.

La CNHJ reconoce el esfuerzo y la altura de miras de Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky por alcanzar acuerdos en beneficio de #Morena, con unidad y fortaleza hacia el futuro. Ahora los congresistas de Morena nos deberán llevar a buen puerto el próximo 30 de noviembre. pic.twitter.com/G2Hnju4v0L — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) November 17, 2019



"Además de un documento solicitando a esta Comisión su intervención para informar a la Secretaria General en Funciones de Presidenta del CEN de Morena la necesidad de firmar la convocatoria antes de cumplirse el plazo para su emisión y publicación dentro de los términos y mecanismos establecidos en el Estatuto de Morena", indicó la CNHJ.



Sin embargo, especificó, hasta la fecha la solicitud no fue atendida.



"Hasta la fecha y hora de emisión del presente oficio, esta Comisión no tiene registro de que la solicitud antes mencionada haya sido atendida", indicó.



"Es por lo anterior que informamos a la militancia de Morena que, por la falta de firma de una de las partes, no fue posible emitir en tiempo y forma la Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario que se celebraría el 30 de noviembre de 2019. En consecuencia, dicho Congreso Extraordinario no se llevará a cabo en los términos acordados".



Y convocan a Consejo



En lugar del Congreso, la dirigencia morenista convocó el próximo 30 de noviembre a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional presidido por Luján.



En dicha sesión se propondrá convocar al Congreso Nacional para el 26 de enero de 2020, de acuerdo con el orden del día.



También se elegirá a los nuevos integrantes de la CNHJ.