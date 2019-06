Cancelación del Inadem genera incertidumbre

Con la reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME), el Senado de la República aprobó eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor, organismo que permitía con base en reglas de operación apoyar a los emprendedores no solo en cuestiones económicas, sino legales. Se emitieron 57 votos a favor, 44 en contra y cero abstenciones con una acalorada discusión entre los legisladores.

El Inadem fue creado en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, que, de acuerdo con el senador Gustavo Madero, del PAN, logró impulsar a cuatro y medio millones de emprendedores con 108 mil proyectos productivos, 500 mil negocios financiados con 614 millones de pesos, cinco mil millones de pesos invertidos en 181 proyectos de alto impacto y apoyos a más de un millón 100 mil mujeres emprendedoras.

Sin embargo, los legisladores de Morena, que votaron a favor de la eliminación del programa, señalaron corrupción dentro del mismo y buscarán ahora modificar su operación; es decir, que en lugar de que haya intermediarios, se centralice la operación en la Secretaría de Economía para entregar los recursos de manera directa, tal y como ha ocurrido con otros programas, como las estancias infantiles, las becas para jóvenes y el apoyo a adultos mayores. Por ahora, le corresponderá al Poder Ejecutivo promulgar los cambios.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Impacto en el PIB

Desde la Ciudad de México, vía telefónica, Daniel Jaffet León Chávez, experto en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que la desaparición del Inadem afecta mucho a los emprendedores, ya que el Instituto no solo actuaba como un aval ante los bancos para que prestaran dinero a los emprendedores, sino que contribuía a proyectos de formalidad.

Con la premisa de que ahora el recurso será entregado directamente, el problema fundamental es la reducción de emprendedores beneficiados que puede traer consigo, según expuso: «Por una parte, había problemas en cómo se le ofrecía o a quién se le daba ese apoyo de Inadem, pero no dejaba de ser un método eficaz», indicó.

En dicho contexto, enfatizó que no apoyar a las pymes se traduce en términos económicos, no solo a una baja en la generación de empresas, sino que además el Inadem apoyaba en la formalidad, propiciando con ello que la actividad mejorara, que pagaran más impuestos y que los empleados tuvieran mayores condiciones: «Al reducir el número de emprendedores y de personas que se apoyan del Gobierno para poder consolidarse como empresas, impactaría probablemente en la productividad de las empresas, y en una fase última se puede traducir en un bajo crecimiento del producto interno bruto debido a que el uso extensivo de trabajo, en vez de capital en una economía, y cuando la fuerza excesiva de trabajo no hace una productividad correcta, el crecimiento económico es mediocre», mencionó.

Sin programa sustituto

Mariel López Quiroz, vicepresidenta regional del noroeste de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Sinaloa, Sonora y Durango, indicó que a través de las convocatorias de Inadem no solo se brindaba capacitación, sino que se otorgaba equipamiento y se llevaba a cabo la Semana Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México, donde miles de jóvenes y empresarios asistían.

Además, señaló que también era un instrumento para acceder a desarrollar proyectos productivos que impactaran en el entorno económico de la región: «Si bien el argumento que se sostienen al desaparecer el Inadem es terminar con los intermediarios y entregar los apoyos directamente a los emprendedores, ¿dónde está y cuál va a ser el programa que supla y atienda esas necesidades? ¿Las reglas de operación ya están listas?», cuestionó.

Explicó que se ha mencionado que se impulsará la creación de la Unidad de Innovación y Promoción, que se encargaría de otorgar los apoyos directamente a los beneficiarios o bien a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), ya existente; sin embargo, dijo que no se puede dejar a un lado que el fomento a la economía debe ir acompañada de apoyos gubernamentales que incentiven la creación, la formalización, el desarrollo y la consolidación de las empresas; y los Gobiernos tienen que ser facilitadores y con ello brindar las herramientas y mecanismos para que así sea, así como disminuir trámites excesivos.

«El enfoque del Gobierno federal debe radicar en las prioridades que permeen en la economía», sostuvo.