Cancelan 13 asambleas de Morena en Edomex 

Toluca, México.- Golpes y clonaciones de acreditaciones durante las asambleas distritales de Morena realizadas para elegir consejeros estatales y nacionales del Estado de México provocaron la suspensión de 13 de las 41 programadas para este domingo.



En entrevista, la Secretaria General de Morena en el Estado, Luz María Hernández, informó en entrevista que en dos hubo golpes y en otras 11, provocaciones y falsificaciones de documentaciones para ingresar y las otras 28 se realizaron con normalidad.

Algunos distritos donde se suspendieron asambleas son Jilotepec, Tultepec, Acolman, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Amecameca, Lerma y La Paz.Afirmó que las personas que provocaron los disturbios son ajenos al partido y que ingresaron con acreditaciones apócrifas, a fin de hacer quedar mal al partido."Hay un interés de desestabilizar, de que piensen que en Morena pasan cosas que no son correctas, hay gente infiltrada con sus intereses vulgares, esa es la realidad", sostuvo."No se había presentado tanta violencia, tanta agresión o provocaciones (en las asambleas)".Expresó que el partido genera altas expectativas y que la militancia no se comporta de esa forma.No obstante, indicó que si alguno de los involucrados está afiliado, se le podría suspender la militancia porque h ay reglas que no consienten esos actos. Los 410 consejeros que iban a ser electos en las asambleas son los que determinarán cuál será la nueva dirigencia del partido en la entidad mexiquense.