Candidata de Morena dejará que la ciudadanía elija qué hacer con la casa de gobierno de Colima

Colima.- La candidata de Morena y Nueva Alianza a la gubernatura del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ha comenzado una consulta ciudadana en su página web sobre lo que se hará con la casa de gobierno si es que ella llega a ganar el cargo de elección popular.

A través de sus redes sociales oficiales, Vizcaíno Silva compartió con todos sus seguidores una consulta en la que la ciudadanía colimense decidirá para qué será utilizada la casa de gobierno, vivienda que ocupan los gobernadores una vez que entran en funciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mediante un breve video, la exdiputada enfatizó que, desde hace muchos años, la casa de gobierno solamente ha sido un reflejo de la corrupción, excesos y privilegios de los que gozan los mandatarios estatales. En este sentido, subrayó que en este inueble ha privilegiado el "cinismo, la insensibilidad y el saqueo".

Leer más: Arturo Álvarez, candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, y su relación con NXIVM

Indira Vizcaíno abre una consulta para determinar qué hacer con la casa de gobierno de Colima/ Fuente: Twitter @indira_vizcaino

En este contexto, Vizcaíno Silva aseguró que eso no pasará durante su administración; que se buscará hacerla un espacio que esté para servir a los ciudadanos, para ello, puso a disposición de los ciudadanos la consulta, puesto que busca saber la opinión de los colimenses y, con ello, decidir en conjunto el destino del lugar.

En este tenor, la morenista da, como preliminares, dos usos: en primer lugar, un lugar para mujeres víctimas de violencia; en segundo lugar, o un centro de rehabilitación para jóvenes que han caído en el mundo de las drogas y el exceso de sustancias similares.

Leer más: Marina del Pilar quiere ser la primera mujer en gobernar Baja California

No obstante, pese a las intenciones de la candidata, esta no ha estado exenta de las criticas, ya que, de acuerdo a los estatutos del Instituto de las Mujeres, para que la residencia pueda ser usada como centro para mujeres víctimas de violencia, esta tendría que ser discreta, requisito que, evidentemente, no cumple.

Cabe mencionar que Indira Vizcaíno bautizó la casa de gobierno como "Los Pinitos" haciendo una clara alusión a la residencia oficial de los presidentes de México, misma que ha sido convertida en "patrimonio del pueblo mexicano" al arribo de la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha preferido vivir en Palacio Nacional.