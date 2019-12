Candidateables 2021 para gobernar Sinaloa ¿quiénes lideran en Facebook?

Sinaloa.- Las elecciones del 2018 marcaron un precedente con el uso de Facebook como estrategia de acercamiento a los votantes. Hoy, rumbo a la sucesión de la gubernatura en Sinaloa para el 2021, algunos personajes políticos del estado ya lo tienen claro, y su actividad en dicha red se ha tornado profesional, con lenguaje cercano y promoción de actividades públicas.

De acuerdo con un análisis realizado por EL DEBATE con la herramienta CrowdTangle, que mide el impacto de redes sociales a nivel mundial, Gerardo Vargas Landeros es el candidateable que acumula más me gusta o likes en su página de Facebook, con 483.6 mil. Vargas Landeros inició su carrera política en el PRI, y pasó a ser secretario de Gobierno durante la Administración de Mario López Valdez.

No obstante, recientemente se unió a las filas de Redes Sociales Progresistas, el movimiento ligado a Elba Esther Gordillo, que está a un paso de ser partido político y que además es presidido a nivel nacional por Fernando González Sánchez, otro sinaloense.

Por orden de incidencia, entre los de mayor me gusta también se encuentra el exalcalde de Culiacán y actual secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, con 245.3 mil; seguido por Jesús Antonio Valdés, presidente del PRI Sinaloa, con 103.5 mil; y Héctor Melesio Cuen, presidente del Partido Sinaloense, con 93.4 mil me gusta.

Además, Rosy Fuentes de Ordaz e Imelda Castro, como las figuras femeninas que han sido mencionadas por analistas como candidateables para la gubernatura, también aparecen bien posicionadas en Facebook, con más de 43 mil me gusta, resultados que incluso superan a otros funcionarios activos, como al senador Mario Zamora, que acumula 23.1 mil me gusta, o los presidentes municipales Jesús Estrada Ferreiro, con 16 mil; y Guillermo Benítez Torres, con 19 mil me gusta.

Este análisis de EL DEBATE partió de una encuesta publicada en mayo del 2019 por esta casa editorial que se realizó cara a cara a los sinaloenses, y mostró el resultado de los personajes más populares de Sinaloa. En ese caso, Héctor Melesio Cuen lideraba los resultados como el más conocido.

Interacciones e impacto

Solo los senadores Imelda Castro, Rubén Rocha Moya y Mario Zamora; así como Jesús Valdés, Aarón Irízar, Héctor Melesio Cuen, Gerardo Vargas Landeros y Sergio Torres, cuentan con su página verificada por Facebook que permite que CrowdTangle pueda conocer más sobre su actividad en la red social durante los últimos doce meses. Las interacciones representan las imágenes compartidas, los comentarios —buenos y malos— y las reacciones que tienen los usuarios a las publicaciones de otros.

En este caso, Gerardo Vargas Landeros también sumó el mayor número de interacciones, con 858.5 mil, siendo el más alto de los participantes de este análisis. Por debajo de él se encuentran Melesio Cuen Ojeda, con 282.6 mil; y Jesús Antonio Valdés, con 225. 7 mil. La menor interacción la obtuvo Aarón Irízar, con 22.1 mil.

Las publicaciones de videos, incluidas las transmisiones en vivo, resultaron muy beneficiosas para el senador Mario Zamora y el exfuncionario Gerardo Vargas Landeros en el último año.

Ambos superaron el millón de reproducciones. Gerardo Vargas Landeros logró 11.34 millones de vistas con tan solo trece videos; y Mario Zamora 1.17 millones de vistas con 207 videos.

Héctor Melesio Cuen y Jesús Valdés fueron los siguientes personajes que más vistas tuvieron: 701.7 mil para Cuen; y 679.3 para Valdés. En este caso, el senador Rubén Rocha Moya también estuvo entre los primeros lugares, con 438.4 mil vistas a sus videos.

Del 1 de diciembre del 2018 al 16 de diciembre del 2019, Jesús Valdés realizó el mayor número de publicaciones entre fotos, videos y mensajes. Recordemos que este año fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y ha realizado diversas giras por todo el estado promoviendo al partido. Acumuló —según CrowdTangle— 1.3 mil publicaciones.

En segunda posición se encontró a la senadora Imelda Castro, con 1.1 mil publicaciones, donde la mayoría habla de su participación en el Senado y la actividad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quien menos realizó publicaciones —de acuerdo con el análisis de este medio— fue el exsenador Aarón Irízar, que acumuló 215 publicaciones; no obstante, su actividad en Facebook incrementó en los últimos meses con fotografías.

8 personajes fueron analizados durante un año por su actividad, debido a que mantienen su página verificada por Facebook.

¿Cómo funciona CrowdTangle? Puede medir el impacto de una red social respecto a su número de me gusta.

Puede medir el impacto de una red social respecto a su número de me gusta. Encuesta EL DEBATE mayo: Enlace aquí: https://www.debate.com.mx/politica/Cuen-Irizar-y-Vargas-los-mas-populares-rumbo-al-2021-20190905-0098.html

7 funcionarios fueron analizados únicamente durante los últimos tres meses, debido a que sus cuentas no están verificadas en Facebook.

Medición en los últimos tres meses usando CrowdTangle

Juan Alfonso Mejía, Álvaro Ruelas, Rosa Isela Fuentes de Ordaz, Guillermo Benítez Torres, Jesús Estrada Ferreiro, Aarón Rivas y Jaime Montes son personajes activos en la vida política de Sinaloa que no cuentan con una página de Facebook verificada, por tal motivo la herramienta CrowdTangle no puede medir su impacto a la par de los otros ocho personajes. En este caso, logra recabar la información de los últimos tres meses sobre la cantidad de publicaciones realizadas, el número de vistas de sus videos y las publicaciones generales compartidas.

Glosario de términos en Facebook: