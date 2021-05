Candidato de RSP, Jorge Hank Rhon se disculpa por llamar "basura" a Lupita Jones

Baja California.- El candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Jorge Hank Rhon por la gubernatura de Baja California reconoció su error tras referirse a su adversaria de elección, Lupita Jones como "basura", luego de que el empresario fuera cuestionado sobre si habría la posibilidad de sumarla a su campaña.

Así aclaró según una reciente publicación de la entrevista realizada por el periodista Joaquín López Doriga en donde Hank Rhon acepto que fue un "resbalón".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Reaccioné mal, indiscutiblemente. Por eso le pido una disculpa a ella, y a todas las mujeres que se pudieron sentir ofendidas", mencionó el candidato de RSP.

Leer más: Comando armado amenaza, retiene y libera a Mario Delgado en Tamaulipas

Cabe recordar que el controvertido comentario realizado por el empresario, fue realizado por Hank Rhon al finalizar un mitin luego de un periodista del canal local 66 preguntó si invitaría a la oposición a lo cual respondió "no, yo no quiero basura", de igual manera respondió cuando se mencionó si aceptaría a la ex Miss Universo, Lupita Jones en su campaña.