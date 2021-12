Candidato del PAN a gubernatura de Aguascalientes será designado: Marko Cortés

Aguascalientes, Ags.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés, consumó la advertencia que había lanzado y determinó ayer que el proceso para elegir candidato a Gobernador de Aguascalientes será por designación, a pesar de que el Mandatario Martín Orozco lo había llamado "rajón".

El senador Antonio Martín del Campo había resultado favorecido en dos de las tres encuestas encargadas, pero el dirigente no consintió la derrota de la diputada federal Tere Jiménez.

Visto el sainete que se provocó, Cortés encargó a la secretaria general, Cecilia Patrón, dirigir un mensaje en el que explicó que tanto el senador como la diputada habían acordado por escrito que, en caso de que una de las partes o ambas no estuvieran satisfechas con alguno de los actos realizados para cumplir con los términos del acuerdo o con los resultados de las mediciones, procederían a manifestarlo y someterse al contenido de la cláusula quinta del documento suscrito por ambos.

El senador Martín del Campo reconoció que había firmado ese acuerdo, pero aclaró que la decisión de que se optara por la designación se tomaría "sólo en caso de que hubiera un empate, pero metieron una encuesta fast track del dirigente estatal Javier Luévano, que es del equipo de Tere".

"Lo más grave es la falta de cumplimiento a la palabra. Es lamentable la actitud de la diputada, pero, sobre todo, de la dirigencia nacional".

"¿Marko Cortés quiere de candidata a Tere, a como dé lugar?", se le cuestionó.

"Creo que es eso. Hubo tres casas encuestadoras, nos pusimos de acuerdo entre ella y yo, y esto debe respetarse", respondió

-¿Y ahora qué va a hacer?

-Espero que se respete y si no, pues eso quiere decir que no me quieren en Acción Nacional.

La secretaria general panista explicó que, después de que se habían abierto los paquetes con resultados de las encuestas, los dos candidatos "no mantuvieron el acuerdo que habían pactado".

"Por lo que en cumplimiento del contenido de la cláusula quinta del instrumento legal suscrito por ellos, se aprobó la invitación para que se registren los aspirantes para la designación que se llevará a cabo en una consulta indicativa a la militancia con carácter vinculante, posterior al periodo de precampañas a la gubernatura del estado", dijo Patrón.

La yucateca prometió a candidatos y militantes hidrocálidos piso parejo para quienes se inscriban.

"Con la absoluta seguridad de que quien resulte favorecido con la designación, habrá de refrendar el triunfo de Acción Nacional en Aguascalientes", indicó.

Lee más: Elecciones 2022: Morena cambia aspirantes de 6 gubernaturas

Luego de que se abrieran los paquetes, tanto el senador Martín Del Campo como la diputada Jiménez aseguraron que los resultados les habían favorecido.

"Como ustedes saben, el día de hoy nos citaron para abrir los paquetes en donde están las encuestas. Quiero decirles que, de las dos encuestas, una la gané. La otra ya la había ganado, por lo tanto, gané dos de tres", celebró Martín del Campo, quien refirió que la apertura de los paquetes fue atestiguada por el diputado Santiago Creel, el senador Julen Rementería y la propia secretaria general.

Poco después, la diputada Tere Jiménez subió un video para asegurar que estaba "muy contenta" porque en las encuestas había salido "favorecida".