Candidato del PES en Sinaloa solicita protección de la Guardia Nacional

Sinaloa.- Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Encuentro Social (PES) solicitó protección de la Guardia Nacional durante el debate del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Durante el debate, el candidato señaló en repetidas ocasiones el abuso en el uso de los fondos de las campañas electorales además de acusar a Rubén Rocha Moya, Mario Zamora y Sergio Torres de ser un peligro para Sinaloa.

El candidato a la gubernatura destacó que, fuera del auditorio donde se llevó a cabo el debate del instituto electoral había muchas personas de los contingentes de campaña por lo que, de ahí surge el cuestionamiento de a través de que recursos están solventando dichos gastos, es por ello que llamó al instituto a que revise los movimientos económicos en los gastos de las campañas.

Posterior a dichos señalamientos comentó “por todo lo antes expuesto solicito la protección de gobierno federal a través de la guardia nacional, ya que, a partir de hoy, está en riesgo mi integridad física, la de mi familia y la de mi equipo, aquí está la petición formal” y mostró el documento oficial.

Por otro lado Ricardo Arnulfo dio a conocer entre sus propuestas el atender personalmente a los ciudadanos en la planta baja del palacio de gobierno, atención médica y medicina gratuita para todos los sinaloenses, creación del centro estatal para el tratamiento de las adicciones, internet gratuito en todos los niveles escolares, rescatarán a la universidad autónoma de Sinaloa reestableciendo la democracia de los trabajadores académicos administrativos, jubilados y estudiantes además de rescatar a los sectores de pescadores, ganaderos y comerciantes con créditos en 24 horas sin intereses ni garantías, creación y distribución de salarios por desempleo que garanticen la subsistencia de la familia del trabajador, pensión para madres sin ingresos y eliminación de los cortes de agua, energía eléctrica o desalojos de vivienda.

Reubicar la use en el centro de la ciudad, brindar bases a todos los trabajadores del estado, recuperar el fondo de vivienda.

Además, crear carpetas de investigación por denuncias de corrupción a ex gobernadores, ex alcaldes y ex rectores. Apoyará a los familiares de víctimas de homicidios y desapariciones, teniendo en cuenta que para todas esas labores inicialmente aumentará el salario a policías activos pensionados, viudas y huérfanos.