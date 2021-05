Candidatos a la gubernatura de Sinaloa confían tener los votos de gente indecisa en encuesta

Sinaloa.- La medición más reciente de Debate para la gubernatura en Sinaloa mostró un alto número de personas que aún no manifestaron preferencia política.

El ejercicio estadístico también reveló como punteros a Rubén Rocha y a Mario Zamora. Los candidatos entrevistados por esta casa editorial señalan que el 6 de julio verán resultados. Entre las sorpresas, está Tomás Saucedo que se suma a la campaña de Rocha Moya.

Asimismo, analistas y políticos asumen un panorama interesante para la elección 2021 en Sinaloa, pues aseguran no hay nada definido todavía. Para visitar resultados de encuesta aquí.

‘Sorprenderemos el día de la elección’: Rosa Elena Millán Bueno, Candidata a la gubernatura de Fuerza por México

“Yo creo que esos del 30 por ciento que están indecisos nos van a dar la oportunidad (para gobernar Sinaloa), porque creo yo que al no tener una definición por partidos antagónicos que anteriormente eran irreconciliables, que incluso hablaban de su reputación personal y de su honestidad y cosas así, al no tener esa gente una definición puramente, la opción real va a ser Rosa Elena Millán, aun con todas las limitaciones que tenemos. Si se fijan no hay un solo espectacular mío, como en radio ni televisión, lamentablemente el partido a nivel nacional no nos ha abierto esos espacios, los concentró directamente en México, y no nos han abierto esos espacios de oportunidad que tenemos autorizados por el INE, creo yo que todo eso sin duda influye quizá que al momento de preguntar a la gente. Nosotros estamos muy confiados que el día de la elección vamos a dar una sorpresa. Que haya muchos indecisos todavía habla de la importancia que tiene para nosotros la oportunidad de que esa falta de decisiones se puedan dar para nosotros, eso es algo que nos motiva y nos alienta mucho”.

La barra de indecisión es todavía grande: Dr. Abel Leyva Castellanos, Sociólogo y analista de poblaciones y territorios vulnerables

“Para mí las encuestas telefónicas son muy buen recurso, pero las encuestas a vivienda son muy confiables, en ese sentido creo que es muy importante (la encuesta de DEBATE). En cuanto a los punteros, por lo general, los candidatos ganadores en los debates ganan de dos a cuatro puntos, por eso son muy importantes los debates, el debate juega un punto de inflexión en un intervalo de 15 días antes de que se cierren y empiece prácticamente una veda hasta el 6 de junio. Los dos punteros van a tomar distancia del resto y van a dejarlos prácticamente por fuera. Creo que hoy (17 de mayo), era el último día de la declinación, vamos a esperar hasta las once de la noche que es lo que deciden el resto de las declinaciones. Son varios mecanismos al mismo tiempo, los tiempos se acortan y se agudizan, la capacidad de atención es cada vez más reducida y empiezan a haber movimientos importantes en los números. Hay debate, la barra de indecisión todavía sigue siendo muy grande".

‘Seguiremos unidos con los ciudadanos’: Rubén Rocha Moya, Candidato a gobernador por Morena y PAS

“Es muy importante el mensaje que estamos dando en este momento, el mensaje de unidad, el mensaje de fortalecer una candidatura, que a partir de esta semana, el voto útil empieza a jugar un papel importante y no se definió una estrategia especial para determinados segmentos de votantes. No va a variar mi campaña electoral por los resultados de las encuestas que muestran lo acertado en el modelo usado, que es el contacto directo con la ciudadanía, reuniones vecinales de las colonias populares, mercados, calles, comunidades y sectores.

Los sinaloenses tienen una mayor cultural electoral al ver las encuestas y a partir de ahí, las personas comienzan a reflexionar al final de las campañas y tomar decisiones que van a llevar a una baja en las preguntas que no contestó, no sabe o está indeciso”.

‘Vamos a ver resultados reales el 6 de junio’: Mario Zamora Gastélum, Candidato a gobernador por PRI, PAN y PRD

“Nuestro respeto para todos los estudios de opinión, la verdad, como dicen, se ha hecho toda una guerra de encuestas, unas encuestas van, otras vienen, creo que la mejor encuesta es la gente . Yo sí estoy yendo a los lugares a saludar de puño, porque ya no es de mano, viendo a la gente a los ojos, viendo a la gente a la cara, yo al evento que voy, saludo a todas las personas que están presentes, no me brinco una sola, y veo ese ánimo, ese ambiente, ese deseo, esa esperanza que los mejores días de Sinaloa están por venir, vamos a ganar y vamos ganar muy bien. Se va a saber, guárdenla bien (la encuesta), después del 6 de junio, vamos a ver quién tenía razón y quién no, eso es lo mejor de estos ejercicios; hay una cuenta final y ahí se ve quién tenía una buena medición y quién no la tenía, y que la gente juzgue, vamos a ganar la elección”.

‘La carrera continúa’: Roberto Soltero, Analista político

“Están muy disputadas las plazas, pero se ve una mejoría ascendente en el caso de Rubén Rocha Moya, también habría que considerar que muchas personas, muchos ciudadanos, ocultan la verdadera intención del voto y no lo dicen, habría que esperar alguna encuesta final que tenga el periódico, o la encuesta final definitiva que sería el 6 de junio. El ejercicio de EL DEBATE es positivo, logra recoger el parecer de los ciudadanos y así lo plasma en sus encuestas, de tal manera que no se puede decir que tenga un sesgo en la evaluación. Ya veremos cómo se desenvuelven en este sprint final y hay que recordar que esta es una carrera de 100 metros, los caballos están corriendo y vamos a ver cómo logran desempeñarse.

‘Sumaremos a Rocha’: Tomás Saucedo Carreño, Excandidato a la gubernatura por el PVEM

“Los números muestran la imposibilidad de ganar la elección, pero buscaré que mis propuestas se incluyan en la campaña del abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya. La decisión de retirarme como candidato la tomé considerando que no estaba dentro de los tres primeros lugares de los posibles ganadores de este proceso electoral, pero los votos hacia mi persona van a ser más de lo que marcan las mediciones, que ahora serán para Morena. Estoy seguro que Tomás (Saucedo) le va a sumar más del 3 % de sus votos a la candidatura de Rocha Moya, sin embargo, mi perfil, imagen, propuestas y el trabajo le aporta mucho a la campaña de Rocha Moya, que en este momento no marcan las mediciones”.

‘Somos la mejor opción para el estado’: Gloria González Burboa, Candidata a la gubernatura por el PT

“No le tengo miedo a las encuestas, la verdadera encuesta será el 6 de junio, son muchas las personas que me han dicho que el voto es libre y secreto y que es el día de la elección es cuando se va a conocer. Tengo la confianza que en el tiempo que me queda de campaña, más sinaloenses se van a sumar a mi proyecto, confío en contar con el voto de las personas que están indecisas, que no tienen partido y que desean un verdadero cambio. Para todas ellas la mejor opción es Gloria González. Si quieren más de lo mismo allí están los candidatos del PRIAN y Rubén Rocha Moya, candidato por Morena-PAS, este último que siempre ha sido asesor del PRI, pero si quieren un real cambio estoy yo”.

‘Se puede lograr objetivo en Sinaloa”: Américo Villarreal, Senador por Morena

“La aceptación que la sociedad hace al candidato a la gubernatura, por su trabajo y desempeño administrativo lo ha llevado a que lo conozcan más en el estado. Para Morena ha sido una campaña muy intensa en este estado, con mucha participación social, de convocatoria social, de participación, que ha sido espontánea, libre, de empatía y de acercamiento al candidato, que se refleja en los porcentajes que dan las dos encuestas publicadas este 16 y 17 de mayo por EL DEBATE. La meta de carro completo y los resultados muestran que se puede lograr este objetivo en Sinaloa”.