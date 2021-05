Candidatos a la gubernatura de Sinaloa están listos para el conversatorio de El Debate

Sinaloa.- El día de mañana, 11 de mayo, periódico Debate llevará a usted un conversatorio entre los cuatro candidatos y candidata punteros en este proceso electoral para la gubernatura de Sinaloa.

En este ejercicio periodístico estarán presentes los candidatos Rosa Elena Millán, de Fuerza por México; Rubén Rocha Moya, de Morena y Partido Sinaloense; Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, y Mario Zamora, de PRI, PAN y PRD. Este encuentro será transmitido en vivo a las 11:00 horas del Pacífico en las redes sociales de Facebook Periodicoeldebate y por el canal de YouTube noticiaseldebate, así como por twitter @eldebate. Usted podrá seguir la conversación y el contraste de propuestas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Previo a este ejercicio, en Debate cuestionamos a los aspirantes sobre su percepción de este tipo de ejercicios, así como de lo que podremos esperar de ellos en este encuentro, cuáles son las propuestas a las que darán prioridad en el conversatorio y que consideran las de mayor importancia para que la ciudadanía las conozca, así como su sentir en estos momentos, a semanas de que se realice la elección. A continuación cada candidato y candidata presenta su estrategia para este martes 11 de mayo.

Leer más: Alertan a candidatos por la alcaldía sobre la urgencia de mejoras en los sevicios en Navolato

Sí a las propuestas, no a los ataques: Millán

“¡Listísima, estamos listas para ir con las mejores propuestas y mejor actitud de ganadora al conversatorio de EL DEBATE!”, respondió la candidata Rosa Elena Millán, del partido Fuerza por México, sobre la invitación que este medio de comunicación le hizo para participar en el primer conversatorio con los otros tres candidatos punteros a la gubernatura.

La candidata adelantó que parte de las propuestas que tiene y que compartirá en este encuentro versarán en el tema educativo, económico y de salud.

“Hay que ver cómo esta deuda que le deja a Sinaloa la pandemia se pueda saldar con la sociedad, hay más de 6 mil muertos, hay una cantidad importante de negocios cerrados, hay que atender la economía, la salud de las familias; me preocupan las deudas que muchas familias tienen con el sector salud”, dijo.

Rosa Elena Millán prometió que una de las primeras tareas que realizará será decretar que les sea totalmente exoneradas las deudas que las personas tengan en los hospitales públicos, pues considera injusto que encima de que hayan perdido a algún familiar también pierdan su patrimonio.

Asimismo, hablará de su promesa de darle un mejor servicio de salud a los sinaloenses y sobre el rescate de la economía. “Apretando el cinturón del Estado, generando ahorros y recursos para poder invertirlos en oportunidades de crédito a la palabra mujeres, de atender mucho el tema de la seguridad para atraer la inversión y por su puesto un proyecto de inclusión social que abarque a todos y todas las sinaloenses con desarrollo regional”, afirmó.

La aspirante a ser la primera mujer en gobernar Sinaloa señaló que siempre ha sido una mujer que privilegia las propuestas y el respeto, y que cuando hay algo que no le gusta lo dice, afirmó, sin que eso signifique que se generen condiciones que nada más vayan enfocadas en contra de uno u otro candidato, pues ese no es el sentido que ella tiene de ser candidata a la gubernatura, por lo que descartó apoyarse en los ataques para el conversatorio, pues reiteró que lo más importante son las propuestas.

De acuerdo con Millán, el balance que hace de lo que va de su campaña es muy positivo, pese a que primero recibió comentarios de que iba a estar en “un partido chiquito” y de las críticas por haber dejado el PRI luego de 30 años de militancia.

“Voy adelante y voy muy positiva, de verdad que he sentido una gran oportunidad de que la gente tenga una opción diferente de por quién votar, más de lo mismo o un verdadero cambio democrático, que impacte en los sinaloenses y que por primera vez una mujer gobierne Sinaloa”, mencionó. La candidata también expuso que no hay piso parejo en estas elecciones, pues existe una gran inequidad, pues ella y su partido no cuentan con recursos económicos, mientras que ella observa mucho gasto en las otras campañas.

“Me preocupa saber si el INE está contabilizando también las campañas que las familias de los candidatos están haciendo porque veo muchísimas campañas de familia directa de los candidatos y creo que eso debe de regularse también”, dijo. Con información de Yamileth Zamudio.

Es obligación de candidatos responder cuestionamientos: Rocha Moya

“Ya estoy listo, pero me voy a preparar”, respondió el candidato de la coalición Morena y Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, sobre el conversatorio organizado por EL DEBATE y al que acudirá este martes para conversar junto a los y la candidata punteros de este proceso electoral en Sinaloa.

El maestro dijo que se va a preparar porque sería muy presumido decir “estoy listo”. Rocha Moya compartió también que su expectativa respecto de este ejercicio organizado por esta casa editorial, es que sea un verdadero conversatorio.

Respecto a los temas o propuestas que enfatizará en sus intervenciones, fue muy breve en su respuesta y dijo que hablará de todas y todos los temas, pues en una campaña electoral es obligación de los aspirantes informar.

“Todos, todos (los temas), e iría porque además creo que hay preguntas sorpresa e iría a responder los temas esos. Nosotros estamos obligados en campaña a responder todos los planteamientos que hagan, ¿no? Ese sería nuestro compromiso, ir ahí a hacer honor al sentido de la convocatoria; conversatorio, pues a conversar y si hay preguntas sorpresa contestarlas”, aseguró.

Por ello, indicó que por ser un conversatorio es que aceptó asistir para aprovechar ese espacio. “Aprovecharlo bien, voy a ir, me genera confianza el convocante, EL DEBATE, por eso voy a ir”, afirmó el candidato Rocha Moya. Con información de Leticia Villegas.

Es una plataforma extraordinaria para que la gente nos conozca: Torres Félix

“Es muy importante asistir porque EL DEBATE es uno de los periódicos más importantes de México”, respondió Sergio Torres, candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, sobre el conversatorio organizado por este medio de comunicación al que asistirá este martes 11 de mayo.

Torres destacó que este ejercicio es importante porque la gente quiere saber quién quiere gobernar. “En mi caso lo considero una gran oportunidad, pues existen en Sinaloa dos desencantos; uno por los partidos de siempre, como es el PRI y el PAN, y otro por Morena que ha resultado una decepción.

Este conversatorio del EL DEBATE es una plataforma extraordinaria para que la gente nos conozca más y sepa que Movimiento Ciudadano representa un cambio”, afirmó. Agregó que Movimiento Ciudadano es la opción política que ya gobierna Jalisco y que, además, en estos momentos tiene grandes posibilidades de ganar Nuevo León, Campeche y Sinaloa, por lo que para él es importante que más sinaloenses lo conozcan.

De acuerdo con el candidato, llegará a este conversatorio con buenos números, pues ocupa el segundo lugar en preferencia entre los electores.

“Hemos venido creciendo aceleradamente en Mazatlán y Ahome, y en Culiacán traemos ventaja sobre Morena y PRI, y seguimos creciendo; en Sinaloa se dará una de las grandes sorpresas en estas elecciones”, afirmó.

Respecto a las propuestas que quiere destacar en esta oportunidad, Sergio Torres mencionó que, en lo general, tiene una muy concreta enfocada a los temas más urgentes que son la salud, la recuperación económica y la seguridad pública.

“Vamos a garantizar vacunas para todas y todos, el actual esquema de vacunación ha sido un fracaso, vamos a crear un programa emergente de empleo temporal para los miles de empleos perdidos y un programa para la recuperación económica para rescatar a los más de 10 mil negocios que han cerrado y además un programa de seguridad para enfrentar los delitos de homicidio doloso, robo a casa habitación, robo al comercio, violencia familiar y feminicidio que han venido creciendo de manera acelerada, no son los únicos temas, pero son los que más reclaman las ciudadanas y los ciudadanos”, puntualizó.

Zamora responderá las preguntas de la ciudadanía

“¡Yo muy contento con este ejercicio que realiza el periódico EL DEBATE!”, contestó el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, respecto de su próxima participación en el conversatorio de este medio de comunicación en el que estarán cuatro de los principales aspirantes que destacan en las encuestas. Mario Zamora afirmó que la sociedad es la que gana con este ejercicio, pues cuando se pone frente a frente a los distintos aspirantes a platicar y conversar, las propuestas y las ideas se pueden contrastar de mejor manera.

“Yo encantado, ahí vamos a estar el 11 de mayo, si Dios nos presta vida, con todo gusto”, dijo. El candidato aprovechará para exponer y poner sobre la mesa sus propuestas, también dijo estar dispuesto a participar en las dinámicas que el conversatorio tenga, a responder los cuestionamientos y a escuchar las sugerencias y dudas que haya.

Expuso que, si bien, no hablará de todas sus propuestas por el espacio de tiempo, lo que sí hará será darle prioridad a lo que la gente le ha solicitado más. “Lo que más ha pedido la gente, lo digo con sinceridad, es que ya no quieren políticos mentirosos, que ya no quieren escuchar que les vayan a bajar el cielo, el mar y las estrellas y no digan ¿cómo?, las ocurrencias y nada más por salir del paso y nada más por sonar que a todo mundo atiende, ya no quiere la gente que le den atole con el dedo”, dijo.

Leer más: Realizan caravana grupos religosos denominados en pro de la vida y la familia, en Culiacán

Adelantó que abordará las dos más grandes preocupaciones que hay en estos momentos, la salud y la economía, por la dura y difícil crisis que se está viviendo, por lo que afirmó que cuentan con una propuesta económica clara, firme, fundamental y realista, pues él sí sabe cómo hacerle, dijo. “Traer dinero barato del mundo y darle crédito a costo, para que el que trabaja pueda salir adelante con su esfuerzo, sus ganas y su talento”, comentó.

De acuerdo con el abanderado del PRI, el tema de la seguridad es uno de los que menos le comenta la ciudadanía dentro de sus peticiones, debido a que, de acuerdo con él, los índices delictivos han venido a la baja en Sinaloa, aunque nunca es tarea concluida, porque siempre está el riesgo de volver a caer en estos índices delictivos, afirmó. Con información de Leticia Villegas.