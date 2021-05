Candidatos a la gubernatura de Sinaloa mueven segundo mes de campañas en redes

Sinaloa.- El periódico Debate analizó con la herramienta CrowdTangle las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa del 1 al 8 de mayo: todos muestran un crecimiento de seguidores.

Las publicaciones más populares de los candidatos estuvieron relacionadas con eventos de campaña acompañados de sus seguidores, aunque algunos se saltaron las medidas sanitarias de protección.

Analíticas de Facebook

Rubén Rocha Moya

Compromiso

En su visita en El Valle del Carrizo, se comprometió a quitar el pago al peaje de la caseta, entre otras.

Mario Zamora Gastélum

Familia

La publicación de una foto junto a su esposa e hijos fue la más popular del candidato durante los días de este análisis.

Sergio Torres Félix

Campaña

Un video promocional de sus intenciones como gobernador de Sinaloa fue la publicación más popular del candidato.

Rosa Elena Millán

Oportunidades

Por inicio de mes, compartió una imagen en la que llama a tomar la oportunidad de tener un cambio verdadero en la sociedad.

Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda

Apoyo del pueblo

Con un video publicado a las 13:00 horas, el candidato agradeció por el respaldo al partido, hacia él y a los candidatos locales.

Yolanda Cabrera

Debate Ciudadano

La candidata invitó a sus seguidores al debate ciudadano organizado por Coparmex, y fue su publicación más popular.

Gloria González

Gobierno cercano

Compartió una imagen al lado de ciudadanos de Sinaloa y destacó que su Gobierno será cercano a la gente.

Tomás Saucedo Carreño

Mazatlán

El candidato compartió un video con vecinos de Mazatlán en donde se compromete a mejorar las rutas del transporte público.

Interacciones totales de los ocho candidatos: 225.9 K

Analíticas de Instagram y Twitter

Rosa Elena Millán

Niños y niñas

La candidata compartió la firma del #PactoPrimeraInfancia en su cuenta, y fue el post más popular de esta medición.

Gloria González

Firma

La imagen en la que la candidata firma el #PactoPrimeraInfancia fue también el más popular.

Sergio Torres Félix

En favor de los menores

“Con gran compromiso y con todo el corazón hoy firmé El Pacto de la Primera Infancia”, compartió el candidato en su imagen con mayor interacción.

Rubén Rocha Moya

Rodada

El candidato de Morena y PAS compartió una imagen en la que integra a una rodada y utiliza chaleco y gorra que llevan su nombre.

Mario Zamora Gastélum

Familia

“Lo mejor de mi vida. ¡Familia es felicidad, lo es todo! #LaFuerzaDeSer”, fue el texto que compartió el candidato junto a su imagen con más interacción.

Ricardo Mendoza

Sin publicaciones

Ricardo no hizo publicaciones en el periodo analizado.

Interacciones totales de cinco candidatos: 25.0 K

Nota Metodológica

Las métricas fueron extraídas de Instagram mediante la herramienta CrowdTangle, que permite el seguimiento, el análisis y la información de lo que sucede con el contenido público de las cuentas de los candidatos a gobernador de Sinaloa que poseen.

Los datos registran la actividad del día 1 al 8 de mayo. En este caso, dos candidatos no poseen cuenta y uno de los restantes, al no tener actividad alguna, no apareció en la gráfica.

Los datos de seguidores y seguidos en Twitter, así como el nombre de las cuentas registradas, fueron extraídos únicamente de las cuentas oficiales de siete candidatos a la gubernatura a las 16:00 horas del 8 de mayo.

Algunas cuentas están en crecimiento y configuración debido a que son recientes en Twitter e Instagram, lo que puede observarse por el número de seguidores que tienen.