Candidatos de MC en Venustiano Carranza denuncian agresiones e intimidación de Morena

Dos candidatos para diputaciones, pertenecientes a Movimiento Ciudadano, denunciaron retiro de propaganda, así como intimidación y agresiones durante campaña por parte de Morena en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

Susana Dina Campos, candidata al Distrito 11 federal y Daniel Cruz, aspirante al Distrito 10 local, reportaron el retiro de propaganda por personas que señalaron como un grupo de choque pertenecientes al partido Morena.

"El día de hoy nos encontramos recorriendo la colonia Simón Bolivar y nos encontramos con un hecho muy lamentable. Estamos recorriendo calle por calle, casa por casa, y nos vinieron a avisar los vecinos que nos están quitando la propaganda donde los vecinos nos dieron permiso de ponerla. Atrás de nosotros vienen tres cuatro personas del partido Morena quitándonos la propagan", señaló un un video de Instagram el candidato local.

La postulante federal dijo que no era una situación justa y que no se debía permitir tales hechos, pues, como consideró su partidario, es una falta a los lineamientos

"No se vale, estamos platicando con los vecinos, presentando nuestro proyecto, presentando nuestras propuestas, y no se vale que no hay un respeto hacia la democracia, hacia el proceso", aseguró Cruz.

Violencia en transmisión

Tras señalar que harían un acercamiento con las autoridades y anticipar que presentarían pruebas de la persecución que señalan, los candidatos fueron abordados en la esquina de Esterlinas con Damasco, en la colonia Simón Bolívar, por un grupo de personas que bajó de un vehículo color rojo, marca Mazda.

"Bajen los celulares, no quiero que graben. No los quiero ver aquí", son algunos de los audios que alcanzan a percibirse por parte de los supuestos agresores.

Tras un minuto de intercambio de palabras, el aspirante de Movimiento Ciudadano responsabilizó a los dirigentes de Morena que están en gestión en la alcaldía como responsables de su seguridad, la de su compañera y su equipo de trabajo.