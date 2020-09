Candidatos de Morena en 2021 deben jurar no robar ni mentir, plantea Mario Delgado

Ciudad de México.-El diputado federal Mario Delgado Carrillo y aspirante a la dirigencia nacional de Morena propuso un juramento de principios, como condición para garantizar que quien obtenga un cargo de elección popular o de gobierno por las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, va a actuar de manera responsable y apegada a los fundamentos de no mentir, no robar y no traicionar y dijo que "no queremos representantes que lleguen por Morena y luego se les olvide, se vayan libres para el monte y hagan lo que quieran".

Durante una reunión con militantes de este instituto político, expresó que éste debe ser un partido-movimiento que siga sumando, que siga creciendo, porque manifiesta que “no queremos un partido que divida o un partido que se vuelva un embudo de este gran movimiento social que es el lopezobradorismo”.

No obstante, como una de sus propuestas en caso de ser electo como presidente nacional de Morena, señaló la necesidad de un juramento que comprometa la actuación de los representantes políticos apegada a los principios que fundaron el movimiento.

Un partido mientras más abierto, más apegado debe ser a sus principios, ninguna coyuntura electoral es a costa de los valores que tenemos. Prometimos regenerar la vida pública del país y eso significa que todo aquel representante de Morena, sea en un cargo de elección, sea en un cargo de gobierno, debe cumplir estrictamente los principios de Morena de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación, dijo.

Mario Delgado en campaña para la presidencia de Morena ante militantes y simpatizantes en Jalisco. | Especial

De gira por Guadalajara, Jalisco, donde dio a conocer sus propuestas para dirigir al partido, Mario Delgado advirtió que no hay lugar para representantes que lleguen por Morena y luego se les olvide, “se vayan libres para el monte y hagan lo que quieran. No, tienen que estar apegados, tienen que hacer en cada acto un imperativo ético para que la gente vea por qué somos diferentes”.

El legislador federal llamó a reflexionar sobre la responsabilidad histórica de quienes simpatizan con el proyecto alternativo de nación de asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, consideró necesario aprovechar la ventaja de legitimidad que le otorgará la encuesta a quien resulte ganador para que tenga la fuerza suficiente para convocar ya a la unidad, dejar atrás las disputas por la dirigencia y estar en unidad para convocar a lo más importante que tiene Morena, a organizar a la gente.

El partido, dijo, tiene que estar al lado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que tiene que ser un motor de la transformación, sin titubeos, sin dudar en las posiciones más difíciles.

Es un momento histórico que está viviendo nuestra patria, es un momento de transformación. El Presidente gobierna con la plataforma de Morena, por lo tanto Morena tiene que estar ahí a fondo, acompañando al Presidente en la lucha contra los conservadores, pero profundizando la velocidad de los cambios, expresó.

Delgado afirmó que Morena tiene que ser un espacio natural para promover la participación política de la mujer sin acoso y sin violencia, así como la de los jóvenes, los pueblos originarios, la diversidad sexual y los migrantes.