Candidatos de Morena para la dirigencia nacional no representan el orden y unidad

Culiacán, Sinaloa.- Ninguno de los candidatos que han quedado como los preferentes en la primera etapa de la encuesta para la dirigencia nacional de Morena representa el orden y la unidad que necesita el partido rumbo al 2021, manifestó Carol Arriaga, delegada de Morena en Sinaloa.

Quien fuera también aspirante a la Secretaría General del partido afirmó que si alguno de los “famosos” candidatos llega a ganar la dirigencia de Morena, este partido correría el riesgo de nunca fortalecerse para hacer frente a la contienda electoral.

Aclaró que, como morenista, no pertenece a ningún grupo político, ni de (Mario) Delgado, Yeidckol Polevnsky ni Bertha Luján, por lo que convocó a todo aquel que practique la costumbre de pertenencia a un grupo a que se salga de Morena y milite en otro partido.

“Uno de los más grandes problemas que tenemos en este momento son los grupos. Urge acabar con estas corrientes. Yo reitero a quienes están participando en este bloque a que se den cuenta que estamos en Morena, no en el PRD. Si alguien quiere estar en tribus, se puede ir. Morena no es un partido de tribus”, manifestó.

A impugnar encuesta

Luego de no quedar entre los candidatos finalistas de la Secretaría General de Morena, Carol Arriaga aseguró que impugnará el proceso de encuesta bajo el cual se está haciendo la elección, tras ubicar una serie de irregularidades que no deberían presentarse en un proceso interno como este.

Señaló que dentro del proceso de encuestar a la militancia se hicieron gastos de recursos públicos para campaña de los candidatos y se impusieron candidatos que promueven la agrupación y el separatismo político.

“Para el cargo de secretaria, la encuesta no tuvo validación, más bien hay un desconocimiento porque se quedó muy pareja la encuesta entre los candidatos. Lamentable-mente, tuvimos que llegar hasta los tribunales para poder hacernos de un proceso de renovación, se está gestando oficialismo, grupismo, y eso no lo podemos permitir”, dijo la delegada de Morena en Sinaloa.

Vargas Landeros no es militante de Morena

Al ser cuestionada sobre la aspiración de Gerardo Vargas Landeros para contender por la gubernatura de Sinaloa con el respaldo de Morena, la delegada del partido, Carol Arriaga, manifestó que el político no aparece registrado en el padrón de afiliados de Morena ante el INE, como él asegura.

Afirmó no conocer al exsecretario de Gobierno, pero añadió que es de su conocimiento que Vargas Landeros no tiene carrera morenista ni ha trabajado por la permanencia y construcción de la Cuarta Transformación.

Por ello, manifestó que Gerardo Vargas no debería merecer una candidatura morenista. Incluso, dijo que será la ciudadanía la que decida quiénes serán sus candidatos en el 2021.

“El padrón de Morena es información pública, y él no está en el padrón que nosotros registramos ante el INE, no es una persona afiliada. Pudiera ser posible que sea candidato porque nosotros tenemos candidaturas de personas externas, pero si no ha trabajado por el partido y tiene historial de corrupción, no podrá contender”, añadió la delegada estatal de Morena, Carol Arriaga.