Candidatos del PRI se comprometen a fortalecer la militancia

Los candidatos a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvieron un encuentro con la juventud militante del partido en Sinaloa, con la cual se comprometieron a brindar espacios de crecimiento político para ella y recuperar la presencia del PRI para ganar futuras elecciones.

Con una presentación de mucho contraste, las fórmulas compuestas por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vaggiano e Ivonne Ortega Pacheco y Pepe Alfaro manifestaron sus posturas en relación con la estrategia política del PRI tras el fracaso electoral del 2018 y se pusieron a disposición de responder una serie de preguntas hechas por los presentes.

Jóvenes respaldan a Alito

«¡Alito, amigo, los jóvenes contigo!», así gritaron los jóvenes priistas de Sinaloa durante el foro en el momento en que Alejandro Moreno arribó al auditorio. En apoyo al candidato, la organización Red Jóvenes por México colocó pancartas y contrató batucada para amenizar la campaña. Durante su presentación, el gobernador con licencia de Campeche aseguró que durante su dirigencia impulsará una nueva cultura política, basada en la honestidad y la honradez, convirtiendo al partido en una oposición firme del actual Gobierno: «Morena es como un ave de paso, así como llegó al Gobierno, se irá. Este Gobierno ha prometido mucho, y no cumple. El PRI tiene que jalar, tener decisión, y por ello desde Sinaloa, orgullosamente priista, le decimos a la oposición y le decimos a Morena que vamos a ganar», dijo.

Al finalizar su discurso, el candidato dio su reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz y, así como en sus videos de redes sociales, culminó con la frase «puro Sinaloa».

Los jóvenes le preguntaron cómo ser un político como él y también su opinión sobre las aptitudes de las que carece la juventud para alcanzar cargos de decisión.

Participación de Ivonne Ortega

Después de que la mitad de los asistentes saliera del auditorio, la candidata Ivonne Ortega hizo su entrada al recinto, que, contrario a la de Alito, no contó con batucada ni gritos de alabanza. Durante su discurso, la exgobernadora de Yucatán señaló que, durante años, el partido ha sido controlado por un grupo de poder que lo dirigió directo hacia el fracaso electoral, por lo que votar por su fórmula sería lo más conveniente para revivir al partido.

A raíz de que durante la etapa de preguntas tampoco fue cuestionada sobre su carrera en un sentido positivo, sino que los jóvenes empezaron a señalarla de incapaz e incongruente, la candidata llamó a la militancia a no dejarse imponer líneas de acción en apoyo «al candidato de la cúpula» y defender su libertad de actuar y de decisión: «Sé que muchos de ustedes tienen que acatar una línea, pero también sé que comparten conmigo este ideal, pero no lo pueden decir; sé que les dijeron que se salieran del auditorio, la línea es la imposición, y en la sangre de los jóvenes no se impone nada», manifestó.

Como propuesta de campaña, la candidata afirmó que en su gestión rescataría a los jóvenes hombres de 30 años que han sido paralizados por la paridad de género y se pronunció a favor de que la capacidad y la inteligencia estén por encima de la imposición de una mujer solo para acatar las leyes de paridad.