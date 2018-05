Candidatos no tienen propuestas impactantes: Guerra Liera

Ciudad de México.- La reunión con los candidatos a la Presidencia de la República que inició este jueves al seno de la Sesión Extraordinaria de la XXV Asamblea General de Anuies ante la asistencia de rectores, directores y representantes de 191 instituciones de educación superior del país, es un excelente ejercicio y oportunidad para conocer sus propuestas, manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera.

Al término de los encuentros con los candidatos independientes Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Margarita Zavala, moderados por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y por el secretario General Ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, y que fue transmitido por RadioUAS, Guerra Liera, en su carácter de presidente de la Región Noroeste e integrante del Consejo Nacional de Rectores de esta Asociación, se refirió a los planteamientos de los candidatos.

Los encuentros con los candidatos fueron moderados por Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM. Foto: Cortesía.

"Habría que analizar, no hay para mí, en lo personal, una propuesta impactante, diferente, que nos permita decir que se ha avanzado y que podemos ver en el siguiente régimen de seis años una salida de fondo hacia los problemas comunes en educación […] obviamente es un buen ejercicio porque se exhibe el nivel de conocimiento, exhiben la intención en sus propuestas y también le da luz al electorado para ver hasta dónde realmente dominan y se comprometen en ese tema", opinó.

Guerra Liera enfatizó que Anuies ha asumido, con Jaime Valls al frente, un compromiso de impulsar la democracia, de un ejercicio transparente donde no sólo los candidatos vienen a hacer sus propuestas, sino que Anuies entrega todo un soporte de diagnóstico, de análisis sobre los diferentes problemas, refiriéndose al documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México” que se le entregó a cada candidato.

Foto: Cortesía.

Consideró que hay aspectos que asumieron tanto Jaime Rodríguez como Margarita Zavala, que las instituciones ya las están implementando como son los valores, el rescatar el aspecto humanístico de la educación. Además se abordaron los problemas de la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes debido a la necesidad de infraestructura en las universidades, estímulos fiscales, y el papel de la educación pública y privada, entre otros.

"En el caso de Margarita, se compromete a elevar el apoyo para la educación, se compromete a apoyar la ciencia y tecnología, plantea mecanismos de los fondos de los partidos en momentos electorales que, a su juicio, son muy elevados; coincidimos. Poder dirigirlos hacia educación, no sé qué tan posible sea esto, pero es parte de las propuestas que hizo", dijo.

Margarita Zavala. Foto: Cortesía.

“[Jaime Rodríguez Calderón] se llevó ese documento, se compromete en 15 días, después de revisarlo su equipo, hacer un compromiso por escrito con Anuies […] él, de una manera razonable, dice incluiremos a los representantes de la educación superior en un equipo donde podamos delinear las políticas educativas. Eso sería algo inédito porque nos permitiría a nosotros, en base a lo que tenemos en las instituciones, la posibilidad de irnos comprometiendo, sanear las cosas que hay que corregir en las instituciones, pero también tener la garantía de recibir un mayor apoyo", externó el rector de la UAS.

Sobre el aumento al porcentaje del PIB que se destina a ciencia, tecnología e innovación, que ambos candidatos se comprometieron a elevarlo, Guerra Liera opinó que son propuestas con las que está de acuerdo, pero se tiene que analizar el mecanismo, ya que en el país hay un gran atraso en la captación de recursos y una gran pérdida de confianza hacia las instituciones.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Foto: Cortesía.

"Nadie estaría en contra de que se aumentara en el PIB el apoyo a las universidades, a la educación, que está en el 0.5 y que el actual presidente lo comprometió cuando andaba en campaña y que no pudo llegarse a pasar del 0.1, y en este caso ambos coinciden, no dicen cómo, dicen propuestas someras, por encima […] Creo que la ciudadanía y las universidades estamos esperando mecanismo serios, mecanismos que nos den confianza de que esto sea así y no sólo que nos digan lo que queremos escuchar", estimó.

Agregó que hay coincidencia en mejorar la cobertura, la calidad y se tocó el tema de los tiempos completos, las plazas no reconocidas y el problema de los maestros de asignatura

"Son los mismos problemas de hace seis años: falta de infraestructura, falta de apoyo presupuestal, problemas de reconocimiento de plazas y sumado hoy a una andanada que tiene que ver con el estimular la desconfianza hacia las universidades en la aplicación de los montos. Creo que se dan las mismas propuestas para los mismos problemas y que durante estos seis años no se resolvieron de fondo", puntualizó el rector.