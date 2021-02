Candidatos que no entreguen reportes de fiscalización podrían perder registro: INE

México.- El día de hoy, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que cualquier candidato que no cumpla con los debidos reportes de fiscalización será sancionado hasta con la pérdida de su registro, destacando que si hay resistencias o violencia de parte de los servidores públicos al debido procesos, el hecho se dará a conocer públicamente.

El día de ayer trascendió que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, había omitido dar los reportes de fiscalización correspondientes a sus precampañas en Colima, con Indira Vizcaíno; en Nuevo León, en el caso de la exprista Clara Luz Flores; en Guerrero, en el caso del polémico Félix Salgado Macedonio; y en San Luis Potosí, con Mónica Rangel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En relación a lo anterior, el órgano electoral les otorgó 24 horas para entregar los datos en estos particulares, advirtiendo que si no lo hacían, dichas candidaturas estarían en riesgo de no poder concretarse.

Leer más: AMLO no tiene errores, solo falta de tiempo: Mario Delgado

De acuerdo con la información presentada durante la mañana del día de hoy en el Consejo General del INE, aún quedan pendientes los reportes en los casos de San Luis Potosí y Guerrero, a consecuencia de ello, se llevará a cabo una profunda y exhaustiva investigación que tendrá como objetivo conocer todas las faltas que cometieron los candidatos de dicha entidades por el Movimiento de Regeneración Nacional, puesto que no se reportaron los recursos que sí gastaron por este concepto y en el tiempo señalado.

En este sentido, Córdova Vianello aseguró que no se trata de ataques hacia el partido del titular del Poder Ejecutivo Federal ni hacia ninguna otra asociación partidista, sino que, simplemente el presentar los debidos informes de precampaña son obligaciones legales que cualquier partido que vaya a participar en los comicios electorales debe de cumplir, sin importar el color de estos, subrayando que estos criterios y reglamentaciones no son imposiciones del INE.

El servidor público, indicó que el costo de no presentar los reportes de financiamiento de las precampañas pueden ir desde una simple multa, hasta, en casos extremos, la baja del registro de gubernatura, de ahí la importancia que tienen estos datos, la cual queda establecida en la Constitución.

En este mismo tenor, Córdova Vianello resalto lo grave que resulta que algún precandidato, militante o simpatizante durante los actos de precampaña intenten obstaculizar los trabajos de los auditores de fiscalización, sobre todo, en aquellos casos en donde se echa mano de actos violentos. El funcionario recordó lo que hace unos meses atrás pasó en el estado de Campeche con la candidata de Morena, Layda Sansores.

Leer más: FGR ratifica solicitud de desafuero contra gobernador de Tamaulipas ante Cámara de Diputados

Las peleas de Morena y el INE

Tras que ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE; presentara una queja en contra de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Claudia Zavala, señalándolos de actuar con imparcialidad y de tener animadversión para con el partido de López Obrador, el consejero presidente tomó la ocasión para desechar tales acusaciones.

Enfatizó que se ha querido construir en la colectividad mental que existe una supuesta antipatía de parte del órgano electoral hacia ciertos actores públicos o partidos políticos, sin embargo, aclaró, que eso no era así, haciendo hincapié que lo que le compete al instituto es detectar si hubo o no irregularidades en estos preprocesos, pero que, si los partidos pueden justificar que eso no fue así, no se llevarán a cabo las sanciones manifestadas.