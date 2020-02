Candidatos y dirigencia definirán fuerza de Morena en 2021

Sinaloa.- Con solo cuatro años de existencia, el partido Morena se apoderó no solo de la silla presidencial en Palacio Nacional, sino de la mayoría de las curules a nivel federal, estatal y municipal. La ola de aceptación —como se le llamó en su momento— fue provocada por Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, de frente a las elecciones del 2021, donde serán elegidos gobernadores, presidentes municipales y diputados, la gran prueba de Morena será continuar su fuerza; pero ello —de acuerdo con analistas políticos— pende de sus aspirantes, sus candidatos y sus dirigentes.

En Sinaloa, algunos personajes de la vida política de Morena han comenzado a alzar la mano o al menos a no mostrarse indiferentes. «Sí, yo ya aspiré, ahí queda demostrado que sí tenía interés de ser gobernador, y si hoy hay otra circunstancia, porque ahora soy senador, si se presentara esa posibilidad, iría; si se presenta, no la descarto; tampoco la lanzo desde ahora, porque tenemos procedimientos de partido, y tenemos que atenernos a ello», mencionó Rubén Rocha Moya en una entrevista concedida a esta casa editorial [entrevista completa en https://bit.ly/38FWl2A]. Y agregó: «Pero no lo descarto. Soy sinaloense, ahí nací, y tengo mis requisitos».

Lo anterior, mientras Tatiana Clouthier destacó que «aquí hay un solo destape, y el destape tiene que ser individual». Es decir, cada uno de los ciudadanos tiene que «destaparse» las ideas anquilosadas que tiene y dejar de hacerse cómplice indirectamente de lo que Sinaloa ha vivido. Y fue un poco más ambigua a pregunta expresa sobre sus intenciones para gobernar Sinaloa, señaló también en entrevista para este medio [https://bit.ly/327gfRo]. Y fue clara:

«Me parece que, calentarse desde antes, desviela».

Los posibles de Morena

Ante este panorama, el analista político y columnista Roberto Soltero destacó que el actual senador Rocha Moya es quien aparece con mayores posibilidades de ser el candidato de Morena en 2021. Esto al destacar que recientemente tuvo reuniones importantes en todo el estado. A la compañera de partido y parlamento Imelda Castro no la ve con mucha intención de pelear la gubernatura.

Quien sí podría dar la batalla es la propia diputada federal Tatiana Clouthier —según consideró—, luego de detallar que en Nuevo León ha habido movimientos políticos importantes: «El asunto es que Tatiana tiene mucho camino andado allá en Nuevo León; sin embargo, la intención de decir de aquí o de allá también le mete ruido al proceso aquí en Sinaloa», destacó.

Sin embargo, dijo tener sus reservas al señalar si ella pudiera ser el as de Morena, porque, a pesar de que Tatiana ha sido muy cercana al presidente de la República, también ha sido muy crítica con su labor: «Ella ha sido una mujer muy crítica de las actitudes del presidente, y eso molesta al presidente López Obrador, y entonces la tendría como en un segundo plano. Lo veo yo difícil que la pueda apoyar para Nuevo León, y entonces ella no tendría más remedio que jugársela por Sinaloa».

Ante esto, Roberto Soltero opinó que Morena se ve clara con mucha ventaja para Rocha, exrector de la UAS.

Casimiro Zamora, diputado federal por Morena, mencionó en entrevista para EL DEBATE que hay actores que ya pueden comenzar a aspirar, porque el 2021 se tiene que trabajar desde antes para la renovación de la gubernatura de Sinaloa y el resto de las elecciones. Incluso, dijo que han existido reuniones regionales de Morena para que aquellos que aspiren a algún cargo se pongan a trabajar: «El partido está fuerte, pero el caso es de que deben ponerse a trabajar con disciplina todas y todos los que quieran seguir teniendo un cambio por el país».

Sobre las actividades específicas de Rocha Moya y Clouthier, se limitó a mencionar que todos los funcionarios tienen instrucciones de recorrer ciudades, sindicaturas y cabeceras para informar a la gente lo que se está llevando a cabo, con diálogos cercanos a la población. Incluso, dijo que es algo que él también realiza de igual forma, aunque con menos impacto, sobre todo en las redes sociales.

Gildardo Leyva Ortega, diputado local por Morena, señaló en entrevista para EL DEBATE que, de ser Tatiana Clouthier o Rubén Rocha Moya candidatos a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones del 2021, el partido podría asegurar su primera victoria de tal magnitud en el estado.

El representante de los municipios de Choix y El Fuerte detalló que el hecho de que personajes de la vida política de Morena de la talla de los dos estén interesados en gobernar el estado es excelente: «A mí me encanta verlos a los dos, son grandes personas, tanto Tatiana, aunque no esté acá Tatiana, está en Nuevo León, pero nuestro senador también es una persona preparada, muy bien vista, conciliador. Tatiana es una gran mujer. Se me hacen unos grandes candidatos a la gubernatura del estado». Manifestó que apoyarán a cualquiera de los dos o a quien se aliste.

Consolidar el partido

Sin embargo, Morena también se enfrenta a una lucha por el liderazgo a nivel nacional. Estar al frente del partido que llevara a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y que arrasara en los diversos puestos de los Gobiernos federal, estatales y municipales en 2018 también se ha convertido en una lucha de poderes que encabezan dos importantes integrantes a nivel nacional.

Por un lado, el diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar se declaró presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con, presuntamente, apoyo del Congreso Nacional Extraordinario de dicho partido; mientras que Yeidckol Polevnsky continúa presentándose con el mismo cargo, ya que el INE la sigue reconociendo como tal. Además, el partido carga con un cúmulo de inconsistencias en su padrón y quejas por asambleas, impugnaciones que deberán finiquitarse a más tardar en noventa días.

Para analistas entrevistados por EL DEBATE, la situación se desprende de un proceso democrático interno con intereses personales, además coinciden en que ambos políticos deberían tomar como principal bandera de su lucha la organización del partido para participar con fuerza en el 2021.

Fernando Zepeda, columnista de esta casa editorial y analista político, mencionó que el problema de Morena al interior y con sus cabezas visibles de dirigencia es que no se han puesto de acuerdo en cómo armar bien la estrategia de formar un nuevo partido de poder, posición que se les dio con las elecciones del 2018: «El problema aquí es que las diferencias de los grupos al interior de Morena han evitado su consolidación como partido, y pudieran perder fuerza en el 2021», señaló.

Dijo que ya hay acusaciones entre ellos muy graves. A Ramírez Cuéllar se le está señalando como ser el autor intelectual de las protestas que se están dando en las escuelas de la UNAM, en la Ciudad de México; y a Polevnsky se le ha calificado de haberse apropiado de Morena para sus intereses personales. Cabe destacar que, a través de sus redes sociales, Ramírez Cuéllar negó dichas acusaciones que lo vinculaban con la UNAM.

Zepeda destacó que deben tomar en serio la advertencia que lanzó López Obrador en 2019, cuando no se pusieron de acuerdo con el proceso de elección para la nueva directiva, donde AMLO destacó que si seguían así, el preferiría salirse de Morena: «Deberían tomarlo muy en cuenta esa advertencia, porque Morena sin López Obrador es nada [sic]», sostuvo.

Organización interna

Saúl Lara, doctor en Derecho y columnista político de EL DEBATE, opinó que la situación que rodea a Morena representa inquietudes de liderazgo; no obstante, dijo que la vida institucional debe arreglarse correctamente y corregir muchas cosas dentro del partido a nivel nacional: «Por ejemplo, que no anden sueltos los militantes, que haya mejor organización en las entidades federativas, ese tipo de cosas son las que deben de ver ambos. Que pongan en alto primeramente a su partido, y después que busquen sus intereses particulares, sus liderazgos, pero primero debe de estar el liderazgo del partido a nivel nacional, que no se sobrepongan sobre Morena», anotó.

En el caso de Sinaloa, Saúl Lara mencionó que cuando menos están bien cuestionados y hay algunos que no están conformes con el actuar uno de otro, pero dijo que eso es normal en las democracias: «No hay unanimidad en cuanto a ideas, sino hay divergencias e ideas diversas».

Fernando Zepeda mencionó que, al no asumir el rol que le corresponde como el partido que ganó en las pasadas elecciones, Morena ahora es un reflejo de la división que existe a nivel nacional. En este panorama, detalló que, en Sinaloa, Morena aparece como un partido, pero sin una estructura ni cabezas en el estado ni en los municipios; no obstante, ese fantasma existe, pesa y se representa en las encuestas: «A los de Morena les debería urgir hacer a un lado los interés particulares y de grupo y pensar en que, si no se ponen de acuerdo al interior, difícilmente van a caminar hacia un partido consolidado, serio y de propuestas, porque no puede estar sujeto Morena única y exclusivamente a la imagen y las decisiones de López Obrador, tiene que asumir su rol como partido político», enfatizó.

Perfiles

Nombre: Yeidckol Polevnsky

Trayectoria: licenciada en Derecho. Se presenta en sus redes sociales y eventos como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Fue senadora de la república; integrante de la Red de Parlamentarios del Banco Mundial y presidenta del Foro Bilateral de Negocios México-Cuba. Entre sus cargos con la iniciativa privada destaca que en 2002-2004 fue presidenta nacional de Canacintra.

Nombre: Alfonso Ramírez Cuéllar

Trayectoria: en su página oficial se presenta con su último cargo, el de presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Nació en Río Grande, Zacatecas. Estudió Antropología e Historia en la ENAH y Derecho en la UNAM. Entre su trayectoria destaca que ha sido tres veces diputado federal. Fue fundador del PRD, y en 2014 renunció para unirse a Morena.