Candidatos(as) reaccionan a encuesta por la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- Las voces de figuras públicas divergen ante los resultados de la última encuesta publicada por Debate en la que salieron favorecidos Rubén Rocha, canddiato de Morena-PAS, Mario Zamora, de la coalición Va por Sinaloa y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, como favoritos en el ejercicio demoscópico aplicado en cinco municipios de Sinaloa.

Los candidatos mejor votados en la encuesta mostraron su optimismo ante esta y los retos que les representan, pero a pesar del acuerdo, algunos no confían del todo en los resultados y señalan tener otros datos. Si usted quiere analizar los resultados, visite aquí.

‘La encuesta da voz a los ciudadanos’: Helena Solveig Larsen, Presidenta de Canacintra

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Mazatlán, Helena Solveig Larsen, reconoció la importancia de que Debate realice encuestas de los candidatos, ya que este ejercicio le da voz a los ciudadanos y da la oportunidad de que conozcan a los contendientes. En relación de cómo están posicionados se debe a que son los más conocidos”.

‘’No vamos a aflojar el paso’: Mario Zamora, Candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD

“Yo respeto todos los estudios estadísticos y todo. Ahorita estamos muy contentos, lo que todas las encuestas dicen es que vamos en pleno ascenso y el otro viene de bajada, como en resbaladilla, y pues nosotros seguimos trabajando. Tenemos toda la confianza de que el 6 de junio los sinaloenses van a responder con una pregunta muy sencilla ¿a quién van a contratar como su gobernador?, ¿quién tiene las fuerzas, la energía, la capacidad y la visión’?’.

‘Vendrán buenos resultados’: Rosa Elena Millán Bueno, Candidata a gobernadora de Fuerza por México

“Me da mucho gusto que EL DEBATE sea equitativo y meta a todos los candidatos a consulta, pues hay otros que sólo manejan a dos o tres contendientes, y eso es violencia política y la autoridad electoral no hace nada. Yo tengo otros datos, acepto que no soy conocida, pero en dos semanas he subido y conforme pasen los días me ubicaré en competencia y el resultado se reflejará el 6 de junio, el día de la elección.

‘Confío en el 6 de junio’: Tomás Saucedo Carreño, Candidato a gobernador por el Verde Ecologista de México

Ante la encuesta en donde los resultados arrojaron que Mario Zamora, Rubén Rocha Moya y Sergio Torres salen entre los que más serán votados, el candidato por el Partido Verde Ecologista, Tomás Saucedo Carreño, expresó que la verdadera encuesta será el 6 de junio cuando la ciudadanía salga a votar. Se ve dentro de los tres primeros lugares. Dijo que las encuestas no manifiestan ni representan lo que en realidad quieren los ciudadanos, por lo que no se confiará en los resultados de estas.

‘La gente ya no quiere más de lo mismo’: Gloria González Burboa, Candidata a gobernadora por el PT

“Estamos a 15 días de que arrancaron las campañas, muchas personas aún no se definen. Nada está escrito, las encuestas que yo viví el 2018 me mantenían arriba y pues tuvimos una sorpresa en todo México, no sólo en Sinaloa. No podemos predecirlas”, comentó Gloria. La candidata a la gubernatura por el PT tiene plena confianza de que puede convencer a muchos votantes porque durante el recorrido que ha realizado por diversos municipios se ha encontrado con que la gente está enojada y que ya no quiere más de lo mismo y, en sus palabras, los mismos son los que están buscando llegar a la gubernatura. La gente le ha respondido muy bien, aseguró.

‘Las encuestas son parte de un fraude del PRI’: Ricardo A. Mendoza, Candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario

“Estas encuestas son parte de un fraude que está preparando el PRI en complicidad con el gobernador del estado, eso lo aseguro, no es una sospecha porque nosotros tenemos encuestas nacionales que nos colocan como la tercera fuerza en el estado. Estamos tranquilos porque lo que nos demuestra el pueblo es algo positivo. Este tipo de encuestas debería estar prohibido y penalizado por el IEES”.

‘Vamos bien y de acuerdo con el resultado’: Rubén Rocha Moya, Candidato a gobernador por Morena

“Me parece bien ese trabajo de EL DEBATE, me parece que se salieron un poco de lo común de las encuestas y qué bueno. Yo respeto todos esos trabajos me favorezcan o no, nosotros estudiamos nuestra realidad no para autoengañarnos, sino para saber cómo vamos, y vamos bien, pero eso no lo damos a conocer porque nos sirve para hacer nuestros ajustes. Saludo por ese trabajo con el que estoy de acuerdo, lo comparto y no me voy a meter en lo que quizá no podamos estar de acuerdo. Tenemos otra opinión, pero no la quiero contrastar porque la metodología que se aplica es diferente y no vamos a empezar a teorizar y a ponernos en desacuerdo, comparto lo de EL DEBATE”.

‘Ya nos toca un gobernador culichi’: Roberto Cruz Castro, Candidato a diputado por Movimiento Ciudadano

“Desde el principio sostuvimos: Movimiento Ciudadano será la gran sorpresa este 2021. Hoy, nuestro candidato a gobernador, Sergio Torres, sale ya encabezando una encuesta de vivienda cara a cara de EL DEBATE. Sin duda, con Movimiento Ciudadano vamos a ganar en Culiacán, vamos a ganar nuestra candidatura a diputado federal, las diputaciones locales y la alcaldía de Culiacán. ... la gente ya quiere un gobernador culichi”.

‘Vamos a ganar’: Jesús López Rodríguez, Candidato a alcalde de Guasave por PRI, PAN y PRD

“Nuestro candidato va tres puntos abajo del candidato de enfrente, y eso nos motiva mucho porque iniciamos muy abajo en las encuestas. Creo que el trabajo que hemos estado realizando, apenas a 12 días de la campaña, está dando frutos y vamos a seguir creciendo. Estamos teniendo una gran aceptación, la gente está conociendo a Mario Zamora y se está dando cuenta que tiene muchas condiciones y que es un gran conocedor del tema financiero”.

‘La gente se suma’: Pedro Flores Carvajal, Presidente del PRI Guasave

“La encuesta que nosotros hemos palpado con la gente es una encuesta donde nuestro candidato, Mario Zamora Gastélum, cada día suma más gente al proyecto de él, esa es para nosotros la encuesta real, donde en cada evento que acá ha acudido, acá en nuestro municipio ha tenido un sinfín de muestras de apoyo de la sociedad civil y se están sumando más para ganar la contienda este próximo 6 de junio”.

‘Estamos creciendo y me emociona el reto’: Sergio Torres, Candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano

“Amanecí muy contento, en las últimas contiendas electorales EL DEBATE ha sido el que más le ha atinado y es porque tienen experiencia, que tienen la capacidad y que es lo más cercano a lo que está pasando en la sociedad sinaloense. Los números ahí dicen (en la encuesta) que estamos en la pelea y que somos los que más estamos creciendo desde que inició la campaña. Estamos ahí en esa encuesta empatados en segundo lugar”.

Son populares, pero eso no es garantía: Blanca Ortiz, Abogada

“Están en el ánimo de la gente porque son de partidos más populares, con más recursos para publicidad, son más vistos en los spots y eso influye en la preferencia del electorado, eso les da posibilidad de estar cerca de la gente, pero todo puede cambiar. El ciudadano puede estar convencido en campaña y cambiar de opinión al votar”.