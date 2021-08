¿Candidatura presidencial? López-Dóriga responde a broma hecha por AMLO (VIDEO)

México.- Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a modo de broma que Joaquín López-Dóriga podría ser uno de los candidatos presidenciales del bloque opositor en 2024, el comunicador respondió con un contundente mensaje.

Quien muchos años fuera conductor del noticiero estelar de Televisa reaccionó en su espacio “#TodosHablanConLópezDóriga” a lo dicho por AMLO, que además le llamó en ironía "finísima personas" junto a personajes como Carlos Loret de Mola, Miguel Ángel Yunes y otros.

Por ello, López-Dóriga rememoró nombres de polémicos funcionarios relacionados a López Obrador como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Gerardo Fernández Noroña, René Bejarano, entre otros.

“Esos son, Presidente, finísimas personas, no me venga usted con cuentos por favor, no me falte al respeto porque yo no se lo he faltado”, dijo el comunicador.

Por otro lado, López-Dóriga trajo a la plática el nombre de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo siempre he sido un independiente que he volado solo”, declaró como aclaración de posibles lazos con partidos o bloques políticos.

Dichos del Presidente

Durante la mañanera de este miércoles Andrés Manuel López Obrador dijo a modo de broma que los conservadores podrían tener como candidato a “puras finísimas personas" como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, al dueño del Oxxo, Miguel Ángel Yunes, al de la Coparmex o los actuales dirigentes de partidos.