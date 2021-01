Candidaturas a diputados no serán por "amiguismo" en Morena, asegura Marco Zazueta

Sinaloa.- Las candidaturas a diputaciones federales no serán entregadas por “dedazo”, amiguismo ni compadrazgo en Morena, afirmó el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, al confirmar su registro por el distrito 05 y pedir a quienes no salgan favorecidos acepten los resultados de la encuesta y no incurran en protagonismo personal.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa consideró que lo importante en la selección de candidatos a la Cámara de Diputados es garantizar el proyecto de la Cuarta Transformación, aunado a qué personas buscan ocupar este cargo de elección popular.

Explicó que cuando acudió este martes a la Ciudad de México para realizar su registro como precandidato a diputado federal, se encontró que no hay preferencias y tanto simpatizantes y militantes tienen las puertas abiertas para ser incluidos en las encuestas de selección de candidatos.

Zazueta Zazueta manifestó que está a favor de la posibilidad de reelección de quienes ocupan en estos momentos un curul, pero mencionó que en el distrito federal 05 se encuentra ocupado por la morenista Yadira Santiago Marcos, pero en caso de cambiar de género en este cargo, dijo que fue lo que motivo su registro.

“Mi aspiración es legítima y me gustaría seguir trabajando para contribuir en mi distrito electoral que nací, pero en caso de que no pueda ser, voy a aceptar los resultados de las encuestas y seré respetuoso del compañero”, mencionó el legislador local.