Canta y baila Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, tema de Redes Progresistas

Ciudad de México.- En redes sociales se celebra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgar el registro como partido político de México a Redes Sociales Progresistas (RSP), que se revivió un video en donde aparece el dirigente de este grupo político, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, quien baila y canta el tema "Juntos Adelante", mismo que se convirtió en viral.

Para muchos es sorpresa ver a González Sánchez que le gusta el baile y tiene talento para la cantada, que a unos les gustó, pero también han aparecido muchos comentarios contrarios en las plataformas digitales, luego de escuchar su interpretación del himno de su partido.

El video publicado en la cuenta oficial de González en Facebook del 9 de octubre, que inicia con la presentación que realiza Maricruz Montelongo Gordillo, hija de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), esposa de González, que dice el siguiente mensaje: "Buenas tardes familia RSP, les tengo una sorpresa...me conquistó con una canción compañero y cómplice de vida de la mano recorriendo el país y reafirmamos nuestra convicción política construyendo lazos de amistad, confianza y compromiso, eso somos redes de afecto haciendo lo mejor de la política construyendo sueños y convirtiendo los deseos en voluntad para lograr un México progresista y un México con esperanza, ya somos muchos con amor para ustedes Fernando González".

Tras escuchar el relato breve de cómo nació el partido, en segundos arriba al escenario González Sánchez y Montelongo Gordillo lo recibe con beso para comenzar a interpretar la canción en compañía de un grupo de militantes de Redes Sociales Progresistas que les retiran las sillas y se colocan para estar listos e iniciar con el baile.

El yerno de Gordillo comienza a entonar esta canción: "Hoy somos muchos, no estamos solos, únete a nosotros, juntos adelante, RSP, vamos avanzando, andando, unidos a una sola voz, juntos adelante, RSP. Por qué juntos es más fácil, por qué juntos es mucho mejor vamos a lograr llegar al progreso, nada nos va a detener, nadie nos puede parar y no hay nada que juntos podamos conquistar", y se escucha el coro en la canción "Hoy somos muchos, no estamos solos, únete a nosotros".

El video fue retomado este jueves 15 de octubre para celebrar que Redes Sociales Progresistas es un partido político, que lo celebran con la canción y el baile de su himno "Juntos Adelante".

La noche del 14 de octubre, Redes Sociales Progresistas (RSP), organización cercana a Elba Esther Gordillo Morales, obtuvo el registro como partido político en México, durante la sesión de este miércoles por la noche del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que en septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) se lo negó.

Los magistrados consideraron que se carecen de pruebas suficientes de que miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tuvieron alguna participación dentro del proceso de organización de Redes Sociales Progresistas.

Con lo anterior, se precisa que en la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) le faltó atender el principio de exhaustividad de los elementos, lo cual llevó a que se votara por darle el registro como partido político. Asimismo, se rechazó que se nueva cuenta la organización sea objeto de un proceso de fiscalización.

De acuerdo a los magistrados tampoco se pudo comprobar la presunta participación como persona moral del SNTE, en ninguna de las partes argumentadas por el órgano electoral.

Por su parte, en Twitter, el dirigente de RSP, Fernando González celebró la resolución del TEPJF y dijo: "El día de hoy es un día histórico, el @TEPJF_informa nos ha dado la razón y ha fallado a nuestro favor!! Hoy triunfa la democracia y nacemos como fuerza política en #Mexico una nueva opción ciudadana para las elecciones del 2021".