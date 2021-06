Capitalinos dan voto de castigo a Morena en elecciones

México.- De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la Cuarta Transformación logró ganar en estas elecciones 2021, 11 gubernaturas de las 15 que estaban en disputa.

Sin embargo, en la capital del país, la ciudadanía castigó al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y su alianza con el PT, pues perdieron terreno, ya que, de las 16 alcaldías, solo lograron ganar en seis de ellas. Mientras tanto, la oposición PRI, PAN y PRD, con su alianza Va por la Ciudad de México, ganó ocho alcaldías.

El PAN se quedó con una, y la alcaldía de Xochimilco se encuentra aún sin resultado y además de los 332 escaños que tenía Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en esta elección ganaron 281. De acuerdo con Javier Oliva Posada, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Jacob Villagómez Salgado, politólogo por la UNAM y profesor de la misma Facultad, destacaron que, pese a la baja participación ciudadana, el partido de Morena se vio afectado en la capital del país por variables importantes.

Tales como, el trato que le dio el Gobierno federal a las manifestaciones feministas o reivindicativas de los derechos de la mujer y en contra del feminicidio, la tragedia ocurrida en el Metro de la CDMX, el desempeño de alcaldes en funciones, el incremento en índices de inseguridad, así como la administración de la epidemia por covid-19, pudieron ser las variables que contribuyeron con estos resultados.

“En Morena y sus aliados tal vez también hubo un exceso de confianza en el propio desarrollo de la campaña, en virtud de que la proyección de un exjefe de Gobierno, hoy presidente de la República, les podría ayudar eventualmente para hacerle frente a estas elecciones”, comentó Oliva Posada. Sin dejar de lado, dijo el experto, que la participación ciudadana fue baja en la capital del país, pese a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que se registró una participación histórica durante el proceso electoral del 2021, pues hubo una participación ciudadana del 52 por ciento, superando al 44 por ciento que hubo durante las elecciones intermedias del 2015.

Pobreza en campañas

En ese sentido, para Jacob Villagómez Salgado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el tema de la participación ciudadana en estas elecciones generalmente en los procesos intermedios baja la participación con respecto al proceso en que se elige presidente de la República, aunque a pesar de ello, en está ocasión se elevó el número de personas que acudieron a votar, lo cual es un buen indicador pese al proceso pandémico que atraviesa el país, agregó.

Oliva Posada destacó, además, que, en general, estas elecciones se caracterizaron por la pobreza de las campañas por la ausencia de propuestas consistentes, lo cual nos llevó a posiciones inexplicables como, por ejemplo, el incremento en la votación por el Partido Verde Ecologista de México, el triunfo de Morena en la alcaldía Tláhuac o el triunfo de Samuel García en Nuevo León, es decir, varios acontecimientos electorales que tienen que ver más con un aspecto socio-antropológico que no necesariamente se vinculan con los procesos político-electorales, explicó.

“Los millones de pesos que costaron los spots, subsidios a los partidos, campañas, es decir, fueron unas elecciones multimillonarias y tener una participación arribita de la mitad es poco” y agregó: “Hay una consecuencia no muy visible de cómo se gestionó la epidemia en la Ciudad de México. Esa actitud propagandística de llevar a la capital al semáforo verde es una barbaridad, es algo que de verdad la historia los va a juzgar”, pues el espectro juvenil, personas de los 15 y los 20 años estarán vacunados hasta febrero del próximo año, destacó.

El papel de los medios

Jacob Villagómez Salgado, politólogo por la UNAM, mencionó que el accidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México sí movió las aguas en las preferencias electorales, pues no solo vino a evidenciar casos puntuales de corrupción en la capital, sino que también vino a redimensionar que ciertos actores importantes en el partido estaban inmiscuidos en este acontecimiento, lo que, sin duda, afectó a Morena.

“Creo que caen en un grave error las declaraciones del presidente López Obrador y de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, que dicen que los medios de comunicación jugaron un papel determinante en la definición de las elecciones. Creo que al hacer estas observaciones no pretenden ver la realidad de que sí hay un electorado inconforme frente a las acciones que están realizando”, comentó Villagómez.

Agregó que este resultado habla de un bajo nivel de confianza en la ciudadanía por Morena, por lo que valdría la pena que en los próximos tres años que le quedan de Gobierno a Sheinbaum, pueda lograr conectar nuevamente con su electorado luego del apoyo que tuvo en 2018, un reto importante para ella, pero que pudiera ser que el tema de la vacunación contra covid-19 en la ciudad, por la buena organización que ha tenido, sirva como inicio para volver a construir esa confianza en el electorado, pues la pérdida de alcaldías en la CDMX para Morena le resta poder a la jefa de Gobierno.

Morena y aliados

En cuanto a los resultados obtenidos por Morena y sus aliados en el Congreso Federal, Javier Oliva destacó que, si bien se puede considerar como un retroceso, pues de 332 escaños que tenían, en esta ocasión lograron solo 281, habría que tomar en cuenta que es por la cláusula de sobrerrepresentación, pues la mayor parte de las diputaciones que va a obtener el bloque opositor proceden de la asignación por el cociente mayor, por lo que faltaría analizar cuántos distritos de mayoría simple o uninominales de los 300 ganó cada quien, dijo.

Jacob Villagómez Salgado opinó que, en el caso del Congreso federal, luego de estos resultados, será importante observar cómo estas alianzas que existen van a actuar y cómo van a prevalecer, si el papel de algunos partidos como el Verde Ecologista o Movimiento Ciudadano, que si bien no son los grandes partidos políticos de masas, lo cierto es que van a jugar un papel importante para balancear ciertas decisiones dentro del Congreso, por lo que será interesante observar cómo estos partidos se mueven en esta nueva legislatura.

“Hemos visto que el Partido Verde se alía con diferentes fuerzas políticas y veremos cómo este partido va a balancear la decisión en esta nueva legislatura; entonces, creo que el papel de estos dos partidos será importantísimo”.

El castigo

Respecto a si estos resultados en la capital del país significaron un castigo impuesto por la ciudadanía al partido del presidente y del cual también procede la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Oliva Posada respondió que sí hubo elementos que hicieron votar en contra de esta fuerza política, mas no por ver una mejor opción en la oposición. “Me parece que la oposición, PRI, PAN y PRD, no deben equivocarse y la gente no sufragó por ellos, sino ciertos elementos votaron en contra de Morena, que es muy diferente”, ya que refirió que este domingo, el PRI sufrió una catástrofe al no poder retomar ninguna de las entidades en disputa por el cargo de gobernador, por lo que considera que la debacle del PRI es histórica. De acuerdo con el académico, pareciera que el PRI, con los candidatos plurinominales que envió a la Cámara de Diputados, hace pensar que no han entendido, que no leen, que no comprenden o que siguen en el siglo XX.

“Ahí está Moreira con su esposa, (Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, y el diputado Rubén Moreira) hágame el favor, los dos diputados federales, el hermano de Murat (Eduardo Murat Hinojosa, hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat), es decir, el otro problema es ¿dónde está la oposición?”, comentó. Respecto al aliado de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, mencionó que es un partido que carece absolutamente de talante ético, pues en las elecciones de 2018 y en estas del 2021, el mismo día de la elección hizo trampa, esto en referencia al escándalo que se ha suscitado por haber contratado a influencers para promocionar el voto a su favor en plena veda electoral.

“Siempre han estado aliados con el que gobierna, con Fox, Calderón, con Peña y ahora con López Obrador, tienen cierta capacidad de operación, no hay que negarlo”, tanto así que ahora ya consiguió una gubernatura en San Luis Potosí en alianza con el PT, destacó. Y en el caso de Morena, en la opinión del académico, en esta elección su gran logro fue su implantación territorial, pues de 32 estados, ahora gobernará 17, algo que le faltó en 2018.

INE de primer nivel

En la opinión del politólogo Jacob Villagómez Salgado, el ligero incremento que hubo en esta ocasión de participación ciudadana en comparación con otras elecciones intermedias habla de la fortaleza institucional que tiene el INE, a pesar de las constantes amenazas y amagos por parte del Gobierno federal y de otras circunstancias, como la compra de votos, los conatos de violencia el día de la elección, la institución pudo permanecer y realizar una elección que, a todas luces, ha sido buena y ha podido responder ante la demanda de la sociedad.

“Creo que falta camino todavía para la construcción de una ciudadanía participativa, de modo que creo que está en vía y creo que ahí el papel de las instituciones, como el INE, juega un papel importantísimo para que esto se lleve a cabo; entonces, esperemos cuál será el papel del INE ante estas constantes amenazas”, opinó, Villagómez.

Oliva Posada indicó que México tiene una sociedad y democracia que están consolidadas, pese a que no hay la suficiente calidad y convicción cívica, por distintas circunstancias. Calificó de primer nivel el trabajo realizado por el Instituto Nacional Electoral, aunque destacó que hace falta el reconocimiento a los miles de mexicanas y mexicanos que estuvieron organizando las elecciones en las casillas, reconocer su participación y trabajo.

En lo negativo, indicó que no podemos acostumbrarnos a que, en la variable política, la violencia criminal sea parte de la democracia. “Yo no vi planteamientos firmes, ni siquiera de los líderes políticos a nivel nacional de aquellos candidatos y candidatas que habían sido asesinados”. En lo positivo de estas elecciones, Oliva destacó el triunfo de las mujeres en estas elecciones, pues ahora habrá siete mujeres como gobernadoras, incluyendo a Claudia Sheinbaum.