Revelan video de Pío López Obrador recibiendo paquetes con supuesto dinero

Ciudad de México.- Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue grabado recibiendo una gran suma de dinero, presuntamente para fortalecer a Morena en Chiapas en pleno apogeo de las elecciones en 2018.

En el video, sacado a la luz por el portal Latinus, se observa a David León, director de la empresa para distribución de medicamentos, entregando dinero a Pío López Obrador en 2015, por lo menos en 3 ocasiones, además de que el reporte indica que los recursos de campaña fueron entregados de la misma manera por año y medio.

Cuando los paquetes de dinero constante y sonante eran tratados por David León, él fungía como consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, pero se dice que él mismo fue quien grabó los videos.

Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí”, se oye decir al ahora funcionario de la administración de AMLO mientras recibe los paquetes sobrados de fajos. “Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos”, abunda David León en la conversación.

Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando.El chiste es que él vea que hay apoyo.

Es probable que Lozoya implique a más funcionarios en las polémica de PEMEX. AFP

Cuando el video salió a la luz, el inculpado publicó en redes una justificación refiriéndose al dinero como "una manera de recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

David León estaba encargado de una empres apara entregar alimentos y medicinas. AFP

Concluyó que para no afectar la administración actual no tomará protesta al cargo de director de la empresa para distribución de medicamentos en el país "en tanto se aclara la situación por la que atravieso".

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Mientras, por parte de la oposición política han sido señalados varios funcionarios por el caso de Odebrecht, debido a las denuncias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, incluyendo a ex presidentes como señalados de formar parte del escándalo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la denuncia que se filtró sobre acusaciones de Emilio Lozoya a ex Presidentes y políticos es auténtica, aunque admitió que no ha terminado de leerla ya que "es muy fuerte, era noche y no quería tener pesadillas".

Asimismo López Obrador expuso que los señalamientos son graves porque muestran desfalco a Pemex por casos de Etileno XXI y planta 'chatarra' y que es más fuerte que una serie de Televisión.

Filtran video de hermano de López Obrador recibiendo dinero del empresario David León Romero, dicho dinero fue usado para la campaña presidencial en 2018. En el video escuchamos un nombre interesante (Marcelo). pic.twitter.com/KlOvPtrXEQ — León Economista (@LeonEconomista) August 21, 2020

"Tengo conocimiento que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la FGR. El documento es auténtico", señaló.

