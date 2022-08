Cárdenas dice estar 'muy preocupado' por situación del País

CDMX.- El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se dijo "muy, muy preocupado" por la situación que priva en el País en el terreno económico, educativo y de inseguridad pública.



"Son muchas las cosas que nos preocupan: la desigualdad social, tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Una economía que no crece desde hace décadas", resumió.



Según sostuvo, la violencia de los grupos criminales ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio.



Reunido con el Grupo Plural de senadores, Cárdenas se manifestó en contra de que haya "mandos militares" en los cuerpos policíacos.



El ex Jefe de Gobierno apremió a las "corcholatas" del Gobierno a decir para qué quieren aspirar a la Presidencia de la República.



"A mí no me preocupa que se haya adelantado la sucesión. Pero, de perdida, que nos digan para qué quieren ser Presidente. No no están diciendo para qué quieren ser. Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente", planteó.

Cárdenas Solórzano también externó su preocupación por la posibilidad de que la reforma electoral anunciada pueda "desmantelar" a la autoridad electoral del INE.



Acompañaron al Ingeniero los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero y Nancy de la Sierra.