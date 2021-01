Cardiólogo sugiere medicar mal Andrés Manuel López Obrador para "librarnos de las mañaneras"

Ciudad de México.- A través de redes sociales, el cardiólogo Diego Ariaza sugirió medicar mal al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador "para librarnos de las mañaneras".

El médico se disculpó momentos más tardes y eliminó el tweet donde sugiere librarse de las mañaneras, ya que su comentario atentaba contra la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que "no quería ofender o dañar a alguien".

El cardiólogo compartió un comunicado donde expresa lo siguiente:

"Con respecto al tweet publicado el día de ayer sobre la salud del presidente, quiero pedir una disculpa pública y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos. El texto compartido fue a título personal y no involucra el pensar y/o actuar de ninguna institución o sociedad, ni tampoco de mis colegas médicos. Deseo la pronta recuperación de todos los mexicanos que padecen Covid-19, incluyendo la del Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador."

Supuesto comentario del cardiólogo para recomendar mal al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo de Covid-19 / Foto: Captura

Finalizó deseando una pronta recuperación al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que informara que presenta leves síntomas de Covid-19, los que se atiende con un grupo de especialistas médicos encabezados por Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal.

Disculpa del cardiólogo / Foto: Captura

Cabe señalar que la cuenta de Twitter del cardiólogo había sido suspendida, pero luego la reactivó. El médico causó polémica por sugerir medicar mal a Andrés Manuel López Obrador con una trombosis, el médico forma parte de la mesa directiva 2020-2022 de la Sociedad Mexicana de Cardiología y tiene a su cargo el área de Cardiología Digital, además que ha participado en espacios como el canal catorce de la Ciudad de México.

