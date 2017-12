Cargada de gobernadores en favor de Ricardo Anaya

México.- Arropado por 11 de los 12 gobernadores del PAN, por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado y la ex presidenta del PRD, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya oficializó sus deseos de contender por la candidatura presidencial de la coalición electoral Por México al Frente.

Expresó:

“Hoy quiero compartirles que he tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser Presidente de la República, porque México no va por el camino correcto, pero lo bueno es que este sexenio ya se acaba”.

Con la ausencia del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali, Anaya dijo que el país requiere de un cambio, pero no cualquiera, sino de verdadera transformación, porque si bien en los gobiernos panistas hubo avances en transparencia no se erradicó el régimen priísta.

Con profunda convicción les comparto que he tomado la decisión de buscar la candidatura de la coalición #PorMéxicoAlFrente para ser Presidente de la República. Yo no tengo ninguna duda y ustedes tampoco deben tenerla: juntos, el 1 de julio de 2018, ¡vamos a ganar! pic.twitter.com/yDX8Ro7qhc — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 11 de diciembre de 2017

“Pero seamos francos, no cambiamos el régimen, no hicimos un cambio democrático de estructuras como decía Efraín González. Cambiaron algunas cosas, pero asumamos con responsabilidad que las estructuras del PRI quedaron intactas”, asentó.

Anaya Cortés dijo que un ejemplo de lo anterior es el Pemexgate, en el que se desviaron millones de pesos de dinero público a las campañas del partido tricolor y no se le “tocó ni un pelo” al líder sindical Carlos Romero Deschamps o la alianza con la “corrupta” líder sindical del magisterio Elba Esther Gordillo, que a través de esta unión se siguieron beneficiando.

“Déjenme ser autocrítico, las estructuras profundas del PRI quedaron, no cambiamos los cimientos y no modificamos la estructura. Hubo grandes avances en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, pero seamos sinceros las estructuras clientelares y corporativas quedaron intactos, hubo un pacto de impunidad”, indicó. Basta con recordar, dijo el panista, que el yerno de Gordillo fue el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, en la administración calderonista, además de que el gobierno que más recursos recibió en ese periodo fue el Estado de México que era gobernado por el ahora presidente Enrique Peña Nieto.

Criticó que no hubo estrategia clara y eficaz en seguridad, y por ende, se disparó la violencia en el país, “hubo avances sí, pero no cambiamos el régimen, hubo sufrimiento y tragedias humanas”.