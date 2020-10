Carlos Loret de Mola, informa sobre su comparecencia por montaje en el caso de Florence Cassez. Video

Ciudad de México.- El periodista Carlos Loret de Mola, informó por medio de su cuenta oficial de Twitter, que el día 27 de octubre compareció por el montaje de la detención de Florence Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta, realizado el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero “Primero Noticias” de Televisa para mostrar “en vivo”.

“Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”, informó esta tarde Loret de Mola en sus redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años, yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad, informó en el video

En un video publicado en su red social con duración de 4 minutos y 20 segundos, Carlos Loret de Mola, además de hablar sobre su comparecencia sobre el caso a quienes autoridades involucraron en presuntos secuestros, también denunció una serie de ataques del Presidente López Obrador.

“No puedo negar el ataque sistemático y permiten del Presidente López Obrador y sus personeros hacen contra mí, usando este tema del caso Cassez y el montaje y lo han venido haciendo cada que nosotros prestamos un reportaje bien documentado sacan Cassez, una cosa que sucedió hace 15 años y hasta el Presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de que ‘no lo vamos meter a al cárcel, si no lo metieron con García Luna, ahora con Pío…”, agregó

El periodista dijo que la comparecencia duró al rededor de 7 horas y declaró lo que sabía sobre el tema, asimismo, reconoció que cometió “el más grande de los errores” al no darse cuenta que todo era montaje.

“Comparecí, fue Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, me hizo 44 preguntas, fueron 7 horas de comparecencia. Y durante toda la comparecencia no se presentó una sola prueba, un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice, una y otra vez insistieron en el asunto de ‘cómo es posible que no te hayas dado cuenta’. Yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema”, aseguró

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 28, 2020

El caso de Florence Cassez

Pasaban las 06:00 de la mañana, cuando ya había iniciado el noticiario Primero Noticias (1: N) de Televisa conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, que interrumpió su programación para transmitir en vivo la captura de tres presuntos secuestradores identificados como los Zodiacos y una mujer de origen francés de nombre Florence Cassez, así como el rescate de tres víctimas de plagio en un operativo ejecutado por elementos de la extinta Agencia de Investigación Federal (AFI), que ese día 9 de diciembre de 2005, estaba a cargo del entonces Genaro García Luna.

El operativo de elementos fuertemente armados no fue transmitido en el noticiario de Loret de Mola; también los agentes del AFI iban acompañados de un reportero y camarógrafo de Televisión Azteca, así como del periodista Pablo Reinah de Televisa, que transmitió en vivo la detención de los secuestradores, en donde se captó que arriban a un rancho identificado como Las Chinitas, localizado en la carretera México-Cuernavaca.

Los televidentes pueden ver en el noticiero cuando ingresan los policías federales con uniformes del AFI y someten a un hombre, que se ve ya estaba en el suelo, con esposas y boca abajo, a quien le gritan que se identifique y le preguntan su nombre. En ese momento se conoce que el presunto secuestrador mostrado en la televisión es Israel Vallarta. Además, se escuchan más preguntas como cuánta gente tienen secuestrada en ese lugar y fue que todos los que estaban frente a las pantallas oyen que responde que son tres víctimas.

Asimismo se presenta otra escena en una de las habitaciones de la casa, en donde se ve a una mujer que está en el suelo y se encuentra cubierta con una aparente manta color blanca. Se precisa que se trata de una persona de origen francés y el reportero Reinah comienza a interrogarla con la anuencia de los elementos federales, quien fue identicada como Florence Cassez.

Al final de la transmisión en vivo, el reportero de Televisa se mueve hacia otro lugar de la casa y muestra en donde se encuentran las tres presuntas víctimas de los plagiarios.

El noticiero Primero Noticias (1:N) transmitió a detalle lo narrado y que en esos momentos estaba a cargo del periodista Carlos Loret de Mola.

Cabe recordar que fue hasta 2006, cuando se descubrió el montaje televisivo de la detención de Florence Cassez, mismo que fue confirmado por García Luna en el programa Punto de Partida de Televisa, que supuestamente fue a petición de las televisoras.