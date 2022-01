Carlos Merino, Gobernador de Tabasco da positivo a Covid-19, se reporta bien de salud

Tabasco.- Este sábado el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, confirmó que dio positivo a Covid-19, por lo que informó que se mantendría aislado y al tanto de las actividades de la administración.

Fue a través de una publicación en redes sociales, en donde Merino Campos explicó que al monto se encuentra bien de salud, e invitó a la población a seguir las medidas sanitarias de prevención contra el Coronavirus.

"Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID 19. Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas", escribió el gobernador de Tabasco en Twitter.

Tabasco al igual que otras entidades de la república mexicana enfrenta una oleada de contagios Covid-19, pues de acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría de Salud de la entidad, tan solo en las últimas 24 horas se registraron 1,878 nuevos contagios de Coronavirus y 4 defunciones.

Mientras que, de manera total, la entidad acumula, 153 mil 968 casos confirmados y 5 mil 941 muertes relacionadas a le enfermedad del Covid-19, al momento que Tabasco suma 8 mil 509 casos activos.