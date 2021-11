Carlos Treviño, exdirector de Pemex, niega haber recibido millones de Odebrecht

México.- Carlos Treviño Mediana, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones de su homólogo, Emilio Lozoya, quien aseguró que recibió 4 millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

La entrega de los 4 millones de pesos se habría hecho bajo la “promesa” de entregar contratos para el suministro de etano de Pemex Exploración y Producción (PEP), a la brasileña Braskem, filial de Odebrecht.

El abogado Óscar Zamudio, defensor de Carlos Treviño, negó las acusaciones en contra del exfuncionario de Pemex, asegurando que las acusaciones que se le imputan a raíz de las declaraciones de Emilio Lozoya, no tienen fundamentos.

De acuerdo con El Universal, la defensa de Carlos Treviño presentará una demanda contra Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República (FGR), por falsedad de declaraciones.

De acuerdo con la defensa de Carlos Treviño, ya se iniciaron los procesos legales para denunciar a Lozoya, anticipando que loa cargos tendrán que ser retirados, debido a que, de entrada, Pemex Gas y Petroquímica Básica firmaron el contrato de suministro, pero “Treviño Medina jamás trabajó ahí”.

Giran orden de aprehensión

La controversia se desató luego de que un juez ordenó detener a Carlos Treviño, esto después de que el pasado 7 de septiembre no se presentase a comparecer ante la justicia por los delitos de blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

En agosto pasado, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y que actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el mismo caso, acusó a Treviño de haber sido parte de los sobornos en relación a la planta Etileno XXI, que era parte del supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.

Por su parte, Treviño negó en todo momento dichas acusaciones y envió recientemente al juez una carta en la que argumentó falta de seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo.

Además, su defensa aseguró a medios locales que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que actualmente se encuentra en Houston, Texas.

“Nosotros creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que exista en contra de mi cliente y debe aquí resaltarse que no es porque haya cometido ningún delito, sino porque no cumplió con el capricho de un juez; porque es un capricho, de acudir a una audiencia para la que no tuvo tiempo de prepararse”, destacó el abogado de Treviño, Óscar Zamudio.