Carlos Treviño pide anular denuncia de Emilio Lozoya

México.- Carlos Treviño, ex director de Pemex, pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, cancelar la denuncia de Emilio Lozoya contra él y otros ex funcionarios y políticos a quienes acusó de recibir sobornos, pues fue presentada bajo presiones, promesas, incentivos y privilegios.

La defensa del ex funcionario presentó a la FGR un escrito en el que sostiene que las recientes grabaciones de Gertz con Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, prueban que hubo presiones para que el ex funcionario accediera a presentar la querella del 11 de agosto de 2020, en la que afirma "falsamente" haber pagado sobornos por la reforma energética de 2013 y para mantener las cláusulas del contrato de la planta de Etileno XXI.

"Al obligar al señor Emilio Lozoya a cambiar de defensor, es evidente que se violaron los derechos fundamentales de defensa previo a la obtención de su denuncia, con lo que lograron que declarara hechos falsos e incurriera en la comisión del delito de falsedad ante autoridades", señala en el texto Oscar Zamudio Campos, abogado de Treviño.

"Consecuentemente, solicito atentamente que se ejerza acción penal en contra del señor Emilio Lozoya Austin, por el delito de falsedad en que incurrió al firmar la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020".

"Asimismo, solicito a usted señor Fiscal General que emita un acuerdo en la carpeta de investigación en que reconozca la nulidad de la denuncia formulada por el señor Emilio Lozoya contra diversas personas, incluido mi defendido Carlos Alberto Treviño Medina".

En el escrito, expone que un dato que demostraría la falsedad de los dichos de Lozoya radica en la falta de cuidado de la propia FGR para garantizar la integridad física del procesado, hoy interno en el Reclusorio Norte.

"Si todo esto fuera real, se hubiera internado a Emilio Lozoya Austin en el Hospital Militar en cuanto llegó a México, en lugar de fingir que lo internaban en el Reclusorio Norte; y por supuesto, que no lo hubiesen internado en una suite del Hospital Ángeles", refiere.

De acuerdo con la defensa de Treviño, el hecho de que Lozoya haya sido fotografiado en el restaurante Hunan de las Lomas, por una periodista, demuestra que cualquiera puede llegar hasta él y hacerle daño, sin que la FGR pueda evitarlo.

Y pone como ejemplo el caso del ex comandante Edgar Enrique Bayardo del Villar, un testigo colaborador que el 1 de diciembre de 2009 fue ejecutado en un Starbucks de la Colonia Del Valle, cuando apenas había salido de la casa de seguridad en la que estaba resguardado por la FGR.

"Si no hubieran estado coludidos tanto esa FGR como Emilio Lozoya para que éste mintiera, se le hubiera resguardado en el Campo Militar Número Uno y no se le hubiera colocado un simple brazalete electrónico", dice.

Te recomendamos leer:

En septiembre pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de Carlos Treviño por asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por el caso de la planta de Etileno XXI.

El regiomontano salió del País unos días antes de girarse su captura y a la fecha se desconoce su paradero.