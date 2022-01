Cárteles del narco usan tarjetas del bienestar para pagar a "halcones": Loret de Mola

Incluso recordó que el secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer, recurrió a un esquema similar en el llamado "carrusel de cash", la red de depósitos hormiga de la 4T.

Cada cuenta individual permite depósitos de hasta 20 mil pesos mensuales, y el dinero que se mueve allí no se encuentra bajo supervisión de los mecanismos contra lavado de dinero y evasión fiscal. "Por eso los recursos se vuelven fácilmente irrastreables", apuntó Loret.

Para activarlas el usuario sólo debe acudir al banco e introducir un número secreto mostrando alguna identificación, y el banco no está obligado a guardar copias de la documentación del cliente.

La gran utilidad de las tarjetas del bienestar para narcos y factureros descansa en el hecho de que no se trata de cuentas personales, sino de cuentas "ómnibus", explicó el periodista, pues se encuentran agrupadas en la Tesorería de la Federación.

El columnista atribuyó esta situación al desorden en el reparto de dinero de los programas sociales del gobierno de AMLO , que mantiene en circulación más de 10 millones de tarjetas del bienestar, que además tienen el beneficio de no ser vigiladas por las autoridades.

Raúl Durán Periodista

