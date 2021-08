¡Casi un cambio por cada mes! AMLO ha hecho 30 modificaciones a su gabinete en casi tres años

México.- La renuncia de Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación (Segob) para irse al Senado de la República y el reemplazo de la misma por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, son los dos últimos cambios de los 30 que ha sufrido el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en el transcurso de casi tres años de gobierno.

Las modificaciones que han sufrido las diferentes dependencias y órganos de gobierno se ha dado por diversos motivos: unos, por una parte, por polémicas renuncias; otros por enlistarse a los procesos electorales; mientras que algunos han sido designados a otros cargos.

De esta última opción fue el cambio que hizo el titular del Jefe del Ejecutivo al mandar a Arturo Herrera a la gubernatura del Banco de México (Banxico) y dejar en su lugar a Rogelio Ramírez de la O, quien asumió como secretario de Hacienda incluso antes de ser ratificado por el Congreso de la Unión.

Los cambios controversiales

A la par, en el mismo período extraordinario que fue confirmado el nombramiento de Ramírez de la O, los legisladores avalaron a Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tras que el presidente López Obrador cesara a Irma Eréndira Sandoval.

Sandoval Ballesteros salió de la SFP rodeada de especulaciones. Muchos afirmaron que el jefe del Ejecutivo decidió prescindir de ella cuando en el pasado proceso electoral 2020-2021 impulsó la candidatura de su hermano, Pablo Amilcar, para la gubernatura de Guerrero haciendo públicas las denuncias de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, el candidato de AMLO.

Los que abandonaron el barco nada más zarpó

De los que más llamaron la atención, fueron aquellos funcionarios que no bien había arrancado la Cuarta Transformación cuando decidieron abandonar el barco transformador de López Obrador. Tal fue el caso de el subsecretario de Turismo, Simón Levy, y el de Germán Martínez, quien renunció a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por diferencias con AMLO

Por su parte, no faltaron los que se fueron por disputas con el gobierno obradorista, como el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas, ex funcionario que denunció actos de corrupción dentro de este organismo público.

Los que le entraron al proceso electoral 2020-2021

Por su puesto, no podían faltar aquellos servidores públicos que dejaron su cargo por perseguir puestos de elección popular. Entre las más destacadas está la del ex secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien días después del 6 de junio se convirtió en gobernador electo del estado de Sonora. Ahora, la SSPC la ocupa Rosa Isela Rodríguez.

El que se fue a probar suerte en la alcaldía de León, Guanajuato, fue Ricardo Sheffield, el cual abandonó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque, tras perder contra su contrincante panista, regresó a las conferencias matutinas a exponer el "Quién es Quién en los Precios".

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Gabriel García, ex coordinador de programas de bienestar, quien si bien no compitió en los comicios electorales, sí fue regresado al Senado, debido a que supuestamente su suplente ya no podía ocupar su curul. No obstante, se dice que en realidad su salida se debió a los malos resultados que tuvo Morena en la Ciudad de México.

Los intercambios

Por otro lado, López Obrador también ha movido de sus cargos a algunos funcionarios, como pasó con Diana Álvarez Maury y Rabindranath Salazar, quienes intercambiaron sus espacios en la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de a Segob y el Banco del Bienestar.

Leer más: ¿Sabías que es amigo de AMLO? Él es Adán Augusto López, el nuevo titular de Segob

Cambio de tareas

Por último, el máximo mandatario también ha sacado a algunos de sus servidores públicos para enviarlos a otros organismos, tal como aconteció con Blanca Jiménez, la cual abandonó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser la embajadora de México en Francia, o Margarita Ríos Farjat, quien salió del Servicio de Administración Tributaria para integrarse como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).