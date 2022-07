Caso Ayotzinapa: nueva orden de captura contra ex jefe antisecuestros de la SEIDO

De acuerdo con la FGR, en ese interrogatorio también participaron Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actualmente prófugo de la justicia, así como Ignacio Mendoza Gandaria, director de Apoyo a la Operación del desaparecido Cisen y del Centro Nacional de Investigación.

En julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sumó al ex jefe antisecuestros en su lista de funcionarios denunciados ante la FGR por presuntos delitos cometidos durante la investigación del caso Ayotzinapa.

En ese caso Gualberto Ramírez fue procesado por los delitos de falsificación de documentos y simulación de pruebas, pero estaba en libertad provisional. Su reaprehensión se ordenó a raíz del mandamiento que ordenó su captura por el caso Ayotzinapa , luego de no asistir a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares.

De acuerdo con el diario Reforma, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó la captura del ex jefe antisecuestros por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos , como parte del caso Ayotzinapa .

Guerrero.- Un juez federa giró una orden de captura contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe Antisecuestros de la SEIDO , acusado de torturar a Felipe Rodríguez "El Cepillo", presunto miembro de Gurreros Unidos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa .

