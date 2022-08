Caso Ayotzinapa. Expertos de CIDH piden acceso a pruebas sobre informe

CDMX.- El grupo de expertos encomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa solicitó este lunes acceso a todas las pruebas del informe que presentó la semana pasada el Gobierno de México.



En un comunicado, firmado por los expertos Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, y Francisco Cox, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconoció la importancia de los hallazgos, pero dijo que se debió revelar toda la información de manera previa a familiares de las víctimas.



Los expertos explicaron que el contenido del informe, presentado el jueves por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a las 11.00 (16.00 GMT), no se les entregó hasta las 21.00 horas de ese mismo día (02.00 GMT del viernes).



“Debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres”, señalaron.



El pasado jueves, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que creó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en el estado sureño de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, presentó su primer informe sobre el caso Ayotzinapa.



El reporte, el primero en su tipo, sacudió al país porque concluye que el acto fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército, y no hay indicios de que estén vivos.



El GIEI aseguró que no ha tenido acceso a los peritajes de las pruebas que se presentaron en el informe, e hizo un llamado a que se entregue cuanto antes la información, a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.



“No conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla. Tampoco hemos accedido aún a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”, detalló el grupo.



Por ello pidió que se entreguen “cuanto antes” a la Fiscalía tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos.



“Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”, precisaron.



El GIEI hizo un llamado a las autoridades para abrir la información del origen de las pruebas anexadas en el informe.

En específico, destacaron, las capturas de pantalla de las conversaciones que aparecen a partir de la página 38 del informe, que documentarían los sucesos previos a la salida de los estudiantes y cuyo contenido se encuentra censurado.



Asimismo, los expertos se deslindaron de haber participado en la redacción del informe, además de asegurar que no han señalado presuntos responsables y dijeron que una vez que tengan acceso directo a la información, analizarán a profundidad el contenido del documento.



Este lunes, López Obrador, durante su rueda de prensa matutina, aseguró que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y aseveró que “están siendo juzgados”, tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam el pasado viernes.