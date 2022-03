Caso Bronco: 'Que regresen lo que robaron': Samuel García

Nuevo León.- El Gobernador Samuel García afirma en entrevista con EL NORTE que se avecina "un montón" de carpetas de investigación contra su antecesor Jaime Rodríguez, actualmente internado en el Penal de Apodaca, y que alguno de todos esos casos tendrá que llegar a una sentencia, más allá de que puedan acumularse ordenes de prisión preventiva mientras se litiga en juzgados.

Habla extensamente sobre los casos de corrupción detectados a la gestión anterior, aunque se muestra evasivo y da por concluida la entrevista cuando se le pregunta por temas como los cortes de agua o la propuesta de aumento al transporte público.

Este es un extracto d ela entrevista

- La anterior Administración llamó Operación Tornado a una serie de acusaciones contra la corrupción, y terminó prácticamente en nada, ¿Cómo llamaría usted a esta nuevo conjunto de casos?

"Más que ponerle nombre, lo importante son los resultados. Yo he declarado poco, me he mantenido al margen, pero al final del día el estado de Nuevo León es actor toral porque su Tesorería sufrió el daño al erario. Como Poder Ejecutivo soy coadyuvante de los fiscales y soy actor principal en todos los juicios.

"Esta lucha contra la corrupción apenas inicia y no va a terminar únicamente con cárcel. Tenemos que lograr dejar un precedente de cárcel y además que regresen lo que se llevaron, lo que robaron.

"Van a venir juicios penales, administrativos, civiles.

"Empezamos con esta carpeta que todo Nuevo León sabe que yo promoví hace cuatro años y medio, que tiene que ver con todo el aparato que se usó para las firmas del Bronco, donde desviaron recursos públicos, humanos, en día y hora laboral, 572 servidores y, lo más delicado que encontramos ya cuando llegamos al Gobierno, dinero público desviado vía factureras, y esas factureras vía el programa Aliados y Oxxo Saldazo pagándole a cientos de personas para juntar firmas en todo el País.

"Viene otra carpeta muy importante, que es la de Ecovía, viene también carpetas por los cateos que hubieron, porque además del dinero y las armas de uso exclusivo del Ejército, ahora la gran pregunta es: ¿de dónde salieron los millones para ese palacio, ganado de primer mundo, caballos pura sangre..?

"Si no lo puede comprobar, es procedencia ilícita y también enriquecimiento ilegítimo".

"Entonces, más que un nombre, no quiero llegar a ese punto de rayar en el circo de 'Operación Tornado'... es que todo el Gobierno coadyuve con las Fiscalías para que hay muchos castigos"

- ¿Cuánto estiman que podrían recuperar?

"El monto va a ir saliendo derivado de cada carpeta. En materia electoral, como ya pasó el asunto al ámbito federal, escapa de mis manos recuperar ese dinero.

"Pero vienen otras carpetas, como la de los favoritos que licitaron entre TSN, su hermano y la esposa 4 mil 100 millones y estimamos que hubo bastante sobrecosto. Ahí lo que tenemos que lograr es que ese favorito repare el daño y esperaría, tan solo de esa carpeta, recuperar 200 ó 300 millones de pesos.

"Cada carpeta tendrá un monto a recuperar. No tengo el total, pero le puedo decir a Nuevo León que vamos a ir por todo lo que más se pueda".

- ¿Se han acercado proveedores o ex funcionarios a ofrecer acuerdos o acogerse a los esquemas de testigo protegido o de criterio de oportunidad?

"La autoridad competente son los fiscales, sin embargo el Estado los puede llevar y decir: 'Fiscal, este proveedor ya se acercó y quiere dar información a cambio de atenuar la pena', y es en lo que estamos trabajando.

"A raíz de la captura del Bronco, que nadie veía venir, hay muchos proveedores, hay todólogos como Iguana Trading Co. que tu medio ha señalado que, sin tener personal, ni activos, ni domicilio, facturó comidas, facturó cobijas, regalos... el favorito TSN, y unos Secretarios del Bronco que no voy a poder mencionar por el debido proceso, ya se acercaron a decir: 'Yo te puedo decir quién era el operador, quien cobraba el efectivo, quién metía a las factureras', y toda esa información se le va a pasar a los fiscales para integrar aún más sólidos los casos de corrupción del ex Gobernador".

- ¿Se acercaron con usted directamente?

"Yo obviamente por la investidura no ando en ese ras de actividad, pero se han acercado a la UIF, se han acercado al SAT Nuevo León, se han acercado a la Contraloría, y esas áreas están manejando los posibles criterios de oportunidad"

- ¿Hay un proceso formal para un eventual acercamiento con la Fiscalía?

"Sí, empezó desde el viernes pasado".

- ¿Son esas dos empresas?

"Hay más. Y también ex Secretarios que ya se acercaron"

- ¿Secretarios que ya han sido implicados en alguna de las carpetas?

"Hay de todo, pero sí.. ex Secretarios se están acercando para ese tipo de figuras jurídicas"

- Si tuviera que señalar un caso, ¿Cuál sería el más grave de los que se han encontrado hasta ahora?

"Son muchos. Todos son graves, todos duelen porque es dinero de nuestros impuestos en la bolsa de malandros, pero hay unos que rayan con la lesa humanidad.

"Cuando fuimos a denunciar a Javier Duarte (ex Gobernador de Chihuahua), uno no entendía cómo era posible que hayan robado con quimioterapias que eran agua destilada, bueno, aquí en Nuevo León este séquito que es sin duda delincuencia organizada porque eran más de tres puestos de acuerdo en cómo robar, en Salud, los últimos tres años y alegando pandemia fue un festín

"Solamente en pruebas Covid hemos encontrado proveedores que licitaron con precios 20 veces más del mercado, y Secretaría de Salud compró de manera directa alegando emergencia... imagínense, en una pandemia mundial que se llevó tantas vidas, la Secretaría de Salud lucrando, comprando pruebas 20 veces más caras.

"Hubo un personaje que vendía radios para Fuerza Civil, con una carta falsa de Motorola, terminó vendiendo patrullas también, y luego al punto también de vender ambulancias, que hoy por cierto ni una sirve.

"En el DIF no solamente hubo corrupción, hubo coacción y se pidió que se dieran despensas, apoyos y recursos a favor de la broncosuegra... robar en el DIF es un descaro"

- Jaime Rodríguez lleva nueve días en la cárcel. Por lo que conoce de las imputaciones, ¿Cuánto más debería permanecer ahí?

"Actualmente está en prisión preventiva, no ha sido sentenciado, obviamente los juicios penales tardan y tienen distintas instancias.

"Pero, por poner un ejemplo: que hayan encontrado dinero en efectivo es delito grave (con) prisión preventiva justificada, oficiosa, esa será otra carpeta que lo va a dejar adentro otro tiempo.

"Que le hayan encontrado una Magnum, que es una arma prohibida que el Ejército no da permisos, es otra carpeta de prisión preventiva oficiosa; lo de Ecovía, que fue haber requisado sin tener facultades y haberle hecho un daño al erario y a particulares, es otra prisión preventiva.

"Entonces, no quiero especular cuánto tiempo, pero yo sí veo muy complejo que salga pronto, porque viene un montón de carpetas y son muy sólidas".

- Habla de una serie de casos que ameritarían prisión preventiva, pero ¿cree que llegue a haber una sentencia contra el ex Gobernador?

"Sí, sin duda. Van a ser tantas carpetas y tantos testigos protegidos que habrá... pero sí señalar con mucha prudencia que tardan un año o dos en llegar sentencias".

- Hoy (ayer) se da a conocer el caso de la venta de un terreno estatal por abajo de su valor con una serie de movimientos donde aparece como beneficiario final el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, pero hay una participación de la Tesorería en esa desafectación. De encontrarse evidencia que funcionarios ratificados por su Administración participaron en ese hecho, ¿actuaría con la misma decisión?

"Claro. Yo lo que te puedo decir es que ese Secretario, que primero fue de Isssteleón, y está involucrado en una carpeta (de investigación); luego Fideproes, que también hay una carpeta; y luego terminó en Desarrollo Sustentable, le hizo mucho daño al Estado. Va a ser uno de los objetivos de Gobierno toda la corrupción que hizo ese Secretario.

"Y lo digo con toda firmeza: si hay actualmente hoy un servidor público, incluido el Tesorero que hoy es de mi confianza, que esté relacionado... va a ser denunciado.

"Tengo la confianza que Carlos (Garza) no participó. Ustedes recordarán que cuando entró Jaime Rodríguez a la Tesorería la desarticularon: le quitaron Administración y le quitaron Tecnologías, y ahí hay mucha corrupción. El Tesorero quedó como un simple Secretario de Ingresos que era el que cobraba.

"Tengo confianza que Carlos no participó ni está metido en estos temas, y de estarlo va a tener que declarar y asumir las consecuencias".

- En enero dijo que no había una crisis de agua y hoy estamos con cortes por primera vez en 25 años, ¿hubo un error al valorar la sequía?

"No. Más bien, refraseándote, lo que yo dije en enero es que no había una alarma de cortes en enero. Ya la fecha los medios insisten mucho en cortes, pero el programa está muy claro, es de racionalización.

"Que los medios quieran insistir y llamar cortes, yo discrepo, no estoy de acuerdo, pero no voy a entrar a un debate y pelear. Yo quiero que todos nos pongamos de acuerdo para cuidar el agua.

"Desgraciadamente la población de Nuevo León no ha aplicado medidas que se requieren para la sequía, que nos obligan a que un día por semana, al bajar la presión, habrá colonias que no tendrán el vital líquido. Decir si técnicamente son cortes, es un debate innecesario"



- Pero esos cortes provocaron que la gente comenzara a acumular agua y el consumo se disparó, ¿no le parece que el remedio salió contraproducente?

"Pues no, porque fue nada más un día...

- Al martes iban dos

"Bueno, hoy jueves que ya tengo los datos del miércoles, no se consumió tanto como lunes y martes.

"Es un tema de intuición, la gente empezó a comprar tinacos. Yo no les puedo prohibir que compren tinacos, que activen cisternas y que saquen agua, pero a toro pasado te puedo decir que el reporte es que ya se estabilizó".



- Hay varios proyectos para garantizar agua en el futuro, a largo plazo, pero el Presidente dijo que no ve viable el tema del Río Pánuco, ¿va a insistir en ese proyecto o va a esperar al 2024 que llegue un nuevo Presidente?

"No vamos a esperar. Y con esta pregunta cerramos.

"Yo voy a insistir en todos los proyectos que están a la luz. Que el Presidente diga que él cree que ahorita no es viable no implica que los dejemos de empujar. Tiene razón el Presidente en que hay otros a corto y mediano plazo que él sí nos puede ayudar, y pronto tendré una reunión con él".

- Tomando en cuenta que el tema del agua requiere inversiones altas y tal vez no tenga el apoyo federal necesario, ¿estaría dispuesto a sacrificar algunos de sus proyectos estratégicos para dar prioridad al agua?

"Siempre un Gobierno tiene que estar alerta, como el Waze, recalcular para poder llegar al objetivo final. Nuevo León hoy tiene bastante obra pública (en preparativos): tres líneas del Metro, carreteras, aeropuerto, hospitales... si se requiere posponer uno para salvaguardar el agua, claro que se hará.

"Afortunadamente Agua y Drenaje es un ente autónomo que sí tiene capacidad de adquirir financiamiento para sus proyectos. Mientras Agua y Drenaje no me lo requiera, sigo con mis proyectos y, si me lo requiere, haremos ajustes".

- ¿Usted paró el tarifazo que se propuso en el transporte público?

"No, nunca hubo tarifazo".

- La propuesta...

"No, nunca hubo. Era una completa mentira que sacaron justo el día del arresto de Jaime Rodríguez, que inclusive quisieron ver que era una cortina de humo. Pero les digo de frente: no hay tarifazo, ni habrá en mi Gobierno"

- Sí existió la propuesta del Secretario de Movilidad a la Comisión de Tarifas...

"No, la presentó el Consejo de Movilidad, que está integrado de manera plural, y era un proyecto de migrar del (pago en) efectivo, a electrónico.

"Muchas gracias".