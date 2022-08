Caso Cassez-Vallarta: reitera AMLO que García Luna era el “hombre fuerte” en el gobierno de Felipe Calderón

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba por encima del entonces presidente de México, Felipe Calderón, luego de que se estrenara el documental "El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal".

AMLO fue cuestionado durante su conferencia matutina sobre las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien señaló en la serie documental que García Luna era quien mandaba en México, pese a ser presidente Felipe Calderón.

El mandatario federal indicó que él ya había declarado lo que el expresidente francés, reiterando que Genaro García era el brazo derecho del entonces presidente de México, mientras hoy en día, el llamado “súper policía, se encuentra preso en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

“Era el hombre fuerte, dije brazo derecho y pues lo importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que a vergüenza y duele es que no proyecten como un país en donde se tortura, ahí debió aclarar el documental, (…) pero no habla de que ya no hay tortura, porque eso les cuesta aceptarlo, por eso digo, no somos iguales, porque eso se terminó”, declaró el líder de izquierda.

Pese a que Andrés Manuel promovió un decreto para que los presos que sufrieron por tortura sean liberados al violar sus derechos humanos, indicó que aún se critica que este no ha sido aplicado en su totalidad, pues aún existen presos que sufrieron de tortura durante sus procesos legales.

“Lo que dicen es que los torturado todavía no salen, ¡van a salir!”, indicó, haciendo referencia a Israel Vallarta, quien sigue preso tras 16 años sin sentencia.

El documental "El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal" rescata la participación de los protagonistas del caso mediático, contando con las declaraciones de los expresidentes Felipe Calderó y Nicolas Sarkozy.

Asimismo, participaron Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, promotores de la liberación de Florence Cassez como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.