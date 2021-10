Caso Conacyt: fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología comparece ante la FGR

México.- La fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), Patricia Zúñiga Cendejas, compareció este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación contra 31 exfuncionarios, académicos y científicos del Conacyt.

Acompañada de su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, la exfuncionaria del Conacyt acudió a las 10:15 de la mañana a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEIMDO).

Patricia Zúñiga fue citada para declarar ante el Ministerio Público en calidad de indiciada por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero contra exmiembros del Conacyt.

La fundadora del FCCyT primera de las 31 exfuncionarias y exfuncionarios, científicos y académicos, que se presenta ante la Fiscalía para dicha diligencia.

A su llegada, la también exsecretaria técnica del Conacyt y su defensor no hicieron declaraciones a la prensa.

La semana pasada, Zúñiga presentó un escrito a la FEMDO y a la Unidad de Inteligencia Financiera para pedir la oportunidad de ofrecer pruebas en su descargo, tener derecho de defensa y conseguir copias de la indagatoria, antes de que soliciten por tercera vez su captura.

"Sirva citarme para comparecer ante usted el día y hora que señale con el objeto de que me sean informados de manera expresa, clara, integral y suficientemente detallada los hechos que se me atribuyen como posiblemente constitutivos de delito dentro de la indagatoria de referencia", dijo en el escrito.

"De igual forma, solicito que en dicho acto se me permita dar respuesta a las imputaciones que se me atribuyen y ofrecer las pruebas que sean conducentes para acreditar que siempre he actuado dentro del marco legal".

Su petición fue dirigida a la Unidad Antilavado de la FEMDO (antes SEIDO), área responsable de la carpeta de investigación y la que emitió el citatorio.

A la 13:00 horas de este miércoles está citada a declarar Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadora del FCCyT.

En agosto y septiembre pasados, la FGR intentó infructuosamente obtener órdenes de aprehensión contra los 31 ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La imputación deriva de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de enero de 2013 a junio a 2019.