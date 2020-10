Caso García Luna: AMLO pide no hacer acusaciones sin pruebas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó en La Mañanera que las personas que presenten denuncias o realicen acusaciones en el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, deben hacer con pruebas o algún fundamento.

Andrés Manuel hizo esta declaración, luego de ser cuestionado en la conferencia matutina, sobre el presunto nexo entre la organización México Libre, de la excandidata a la presidencia Margarita Zavala, y García Luna, quien habría financiado parte del proyecto que pretendía ser registrado como partido político, según lo expuesto en una publicación.

El presidente mencionó que este tipo de acusaciones deben realizarse con pruebas, pues el caso García Luna no se trata de un linchamiento político, ni mucho menos se busca acelerar el juicio.

“Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía de estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene porque haber linchamientos políticos, hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes” mencionó López Obrador.

Respecto al tema de México Libre y García Luna, AMLO aseguró que hasta el momento no hay una denuncia frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para investigar el presunto financiamiento entre el exsecretario de Seguridad y Margarita Zavala.

No hay una solicitud que yo sepa de la fiscalía, pero si hay mucha investigación, sobre todo en el manejo del dinero, sobre la procedencia del dinero, eso lo tiene la fiscalía, de todos los casos, estos más sonados, lo de García Luna, todo lo relacionado con esa investigación y mucha información”, aseveró el mandatario.

Última audiencia de García Luna

El caso García Luna ha dado de qué hablar en los últimos días, pues el exfuncionario se declaró inocente de los cinco cargos que se le imputan durante su audiencia de este miércoles ante el juez Brian Cogan en la corte de Brooklyn en Nueva York, negando así cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Tras la declaración de García Luna, el juez anunció que la nueva audiencia para la preparación del juicio se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, para lo cual se determinó que la defensa del exfuncionario podrá reunirse con él en la prisión que permanece.

Será en la próxima audiencia cuando se determine si el excolaborador de Calderón irá a juicio, con lo que podría enfrentar una condena de al menos 10 años de cárcel o incluso cadena perpetua.

Esta audiencia ya había sido reprogramada en tres ocasiones debido a las complicaciones derivadas de la pandemia de Covid-19, y el motivo principal era la actualización de los cargos contra García Luna, pues se añadió la acusación de pertenencia a una empresa criminal desde 2001 con seis agravantes por distribución de aproximadamente 53 toneladas de cocaína.