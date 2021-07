Caso Vallarta-Florence: Esposa de Israel Vallarta pedirá a AMLO su intervención

Ciudad de México.- Tras 16 años de la captura de Israel Vallarta en medio de un cuestionable operativo de seguridad que aparenta ser un montaje, su esposa Mary Sainz anunció que este lunes se presentará en la conferencia mañanera en Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador por su liberación-

La esposa de Vallarta explicó a los medios de comunicación que pretende entregarle una carta al presidente de México, donde le implora que dé instrucciones a la Fiscalía General de la República para que dé celeridad al cumplimiento de la recomendación 20/2021, que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual revela que Ismael fue blanco de tortura.

Dicha recomendación contempla la reparación del daño, así como investigar a los funcionarios involucrados en el llamado caso Vallarta-Florence.

“Ahí voy a estar para entregarle la carta al Presidente, la petición que está haciendo Israel es que ya intervenga la Fiscalía… para que ya se acabe todo este juez de consigna de estar deteniendo su proceso y está solicitando una audiencia y eso sí viene fuerte con Loret de Mola también y con otro personaje fuerte (…) vamos a exigir que se dé esta audiencia pública para que todos ustedes estén presentes”, dijo.

Este viernes 16 de julio fue el cumpleaños número 53 de Israel Vallarta. Por ello, Mary Sainz colocó pancartas para felicitarlo e la carpa del Zócalo capitalino, donde permanece en señal de manifestación desde hace 140 días.

Este es el último cumpleaños que Israel pasa en la cárcel”, prometió Sainz a esposo a través de una llamada telefónica.

En respuesta, Israel Vallarta agradeció el apoyo que le han dado todo este tiempo: “Muchísimas gracias a todos, a todos, les mando mi abrazo desde el fondo de mi corazón. Me dejan sin palabras, estoy desarmado y la verdad no sé qué decir. Por personas como ustedes es que sigo luchando y no me van a dejar caer”, expresó.

En la actualidad, Vallarta permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. Él fue procesado por presunta delincuencia organizada, portación y posesión de arma de fuego, posesión de cartucho; según lo inscrito en la causa penal en la que también estuvo relacionada Florance Cassez. Ambos fueron acusados de ser presuntos miembros de la banda de secuestradores Los Zodiacos.