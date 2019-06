Caso de soborno, no morirá en el Congreso de Sinaloa: PAN

Culiacán, Sinaloa.- Apesar de que el grupo parlamentario de Morena, en voz de su coordinadora, Graciela Domínguez, no presentará pruebas y no denunciará el supuesto caso de soborno al interior del Congreso local, la diputada acusada del acción, Roxana Rubio afirmó que, no dejará que el tema muera y que le dará puntual seguimiento en la Junta de Coordinación Política y con el presidente de la Mesa Directiva.

En relación a probables denuncias en materia judicial, puntualizó que, se está revisando la viabilidad de interponerlas ante el órgano correspondiente como a Fiscalía, pero sin duda, no permitirá que este tipo de acusaciones sigan presentándose en contra de los diputados de oposición.

“No he tocado ese tema, con el presidente de la Mesa, Marco Almaral todo ha sido muy institucional, le vamos a dar seguimiento esta semana voy meter otro oficio para ver que respuesta dan al anterior”, mencionó.

Reclamo de nepotismo

En tanto a la declaración del acalde de Culiacán, quien dijo “que la diputada (Roxana Rubio) se ponga hacer su negocio y que se deje de tonteras”, refiriendose a su punto de acuerdo sobre nepotismo en los municipios, la legisladora panista afirmó que, no tenía nada que decirle a Estrada Ferreiro.

Señaló que, su punto de acuerdo, turnado a comisiones, no ha tenido seguimiento ni cumplimiento y dudó que, tuviera alguno, puesto que ni las iniciativas son dictaminadas en ninguna comisión.