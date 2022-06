Casos de Covid-19 aumentan con síntomas leves y sin hospitalizaciones: Hugo López-Gatell

" Habrá vacunas para todas y todos . Vimos especulación de quienes dicen que solo tendremos 8 millones de niños protegidos, no es el caso, este es el primer contrato. Son 3 millones los que se han registrado para la vacunación contra Covid-19 en todo el país", resaltó López-Gatell.

El subsecretario de Salud informó que la vacunación continúa para adultos que no la han recibido y próximamente comenzará a aplicarse la vacuna Pfizer a niñas y niños de 5 a 11 años , para lo cual se espera la llegada de 2 millones de dosis entre el 23 y 24 de junio. Hasta ahora suman cerca de 3 millones de menores registrados para recibir la vacuna contra Covid-19.

Pese al aumento de contagios, López-Gatell destacó que las hospitalizaciones no están incrementando , pues de momento la ocupación de camas con ventilador se encuentra apenas al 1%, mientras que las camas generales de las unidades covid tiene un 4% de ocupación.

Raúl Durán Periodista

