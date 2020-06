Castañeda debe pedir perdón por dichos sobre Putla, Oaxaca: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en La Mañanera que Jorge Castañeda Gutman, excanciller de México, debe pedir perdón por los dichos polémicos sobre Putla, Oaxaca.

López Obrador catalogó las declaraciones de Jorge Castañeda como “clasistas y racistas” al referirse a los pobladores de Oaxaca, de quienes expresó son un pueblo excepcional.

Es una expresión clasista, racista, él debería ofrecer una disculpa porque fue funcionario públicos, y además es comentarista, es analista en un medio de comunicación", aseveró AMLO.

El mandatario pidió respeto por los oaxaqueños, de quienes resaltó su cultura única y que identifica a México en el mundo.

"Oaxaca ha sabido mantener su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, el respeto a los niños, la protección a los ancianos, es algo excepcional, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca", puntulizó.

Dichos por Jorge Castañeda

Jorge Castañeda Gutman, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México estuvo en el ojo del huracán por llamar “pueblo horroroso y arrabalero” a Putla, comunidad de Oaxaca, estado del sur del país.

Esto se dio durante la entrevista realizada por Leo Zuckermann, en su programa “Es la Hora de Opinar”, donde también se encontraba el periodista Héctor Aguilar Camín y el analista político Javier Tello.

“Por cierto Héctor se acuerdo muy bien cuando terminó la Facultad de Medicina se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla si no me equivoco..y luego lo pudimos mandar a otro pueblo menos horroroso, que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida”, dijo Castañeda en el programa de debate.

Ante la polémica, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, pidió al excanciller visitar Putla, Oaxaca, derivado de sus comentarios clasistas.

Ex canciller @JorgeGCastaneda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones. — Alejandro Murat (@alejandromurat) June 26, 2020

