Castigo a Enrique Peña Nieto sería gran ejemplo: Morena

Ciudad de México.-Si las pesquisas de Emilio Lozoya y César Duarte llegan hasta Enrique Peña Nieto y ex Secretarios de Estado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador daría un ejemplo de combate a la corrupción y freno a la impunidad, afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar.

El dirigente de Morena insistió que el ex director de Pemex y el ex Gobernador de Chihuahua actuaron con el aval del ex Presidente Peña Nieto, del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y del ex líder priista Manlio Fabio Beltrones.

"Duarte no pudo haber hecho nada si no tenía el beneplácito de Enrique Peña Nieto o Beltrones, como dirigente nacional del PRI, no pudo haber hecho nada sin la aceptación de Videgaray. Lo mismo las operaciones irregulares en Pemex, también se hicieron de la vista gorda, pero todo tendrá que salir.

"El propio Peña Nieto tiene que ser castigado y procesado, sería un gran ejemplo, y estoy seguro de que el propio Presidente de la República va a dar un gran ejemplo de cómo se combate la corrupción y cómo se termina con la impunidad", afirmó.

En conferencia de prensa, acompañado por morenistas de Chihuahua, el dirigente partidista afirmó que están demandando no solo ir contra todos los involucrados, también que devuelvan el dinero utilizado con fines ilegales.

Afirmó que en el caso Lozoya confían celeridad, y pidieron al Gobierno federal apurar la petición de extradición de Duarte.

"Los dos casos son similares, implican saqueo nacional y también el saqueo del dinero de una entidad federativa para el financiamiento ilegal de partidos políticos y posiblemente la realización de sobornos de legisladores y funcionarios públicos que tendrán que salir a la luz tarde o temprano.

"Lo que demanda Morena es que no exista impunidad, que se llegue a fondo, que se tenga que citar a los que se tenga que citar, y que si en el pasado ocuparon el puesto del titular del Ejecutivo o alguna Secretaría, como Hacienda o Relaciones exteriores, tendrán que ser citados", insistió.

Argumentó que Morena no protegerá absolutamente a nadie, por lo que quienes deberán estar preocupados son los que permitieron que los sobornaran o vendieron su voto.

