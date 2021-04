Cautiva la mamá del candidato de MC, Sergio Torres en redes sociales

Culiacán, Sinaloa.- La madre del candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres, la señora Concepción Félix, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales luego de dar su apoyo a su hijo durante el debate de aspirantes.

Doña Concepción de 92 años de edad, conocida como "Doña Conchita" entre sus amigos y conocidos, solicitó que le permitieran ver el debate de aspirantes a la gubernatura de las elecciones 2021, pues no quería perder la oportunidad de ver a su hijo en televisión.

Sergio Torres Félix se enteró que su mamá había exigido que le permitieran ver el debate y le enviaron la foto, publicó una imagen a sus redes sociales en la que agradeció el apoyo de Doña Conchita y su amor durante toda su vida.

De forma inmediata gente conocida y desconocida dieron me gusta, me encanta, me interesa y compartieron la publicación e hicieron comentarios destacando a Doña Conchita, quien sin darse cuenta se convirtió en la mejor promotora del voto para su hijo.

Doña Conchita nació en la Comisaría de Vasitos, en la sindicatura de Las Tapias en 1929 y siempre se ha calificado como la admiradora más grande de Sergio Torres Félix, al que considera un gran hijo, trabajador, perseverante, dedicado y responsable.

En muchas ocasiones Conchita ha expresado entre sus conocidos el orgullo que siente por su hijo Sergio, quien desde niño trabajó como empleado de limpieza en edificio del ayuntamiento de Culiacán, en el que años más tarde fungió como presidente municipal.

Los cercanos a la familia Torres Félix consideran que la dirección de Doña Conchita en la vida del hoy aspirante a la gubernatura, fue clave para no conformarse con ser un empleado del más bajo nivel.

Con el sacrificó de su mamá, y del propio Sergio Torres Félix, el empleado de limpieza logró terminar dos carreras uni ersitarias, consiguió importantes puestos públicos como diputado local y federal y hoy está en la pelea por la gubernatura de Sinaloa.

Sin darse cuenta Doña Conchita se ha convertido en un ejemplo para miles de madres sinaloenses que hoy ven que, con esfuerzo y perseverancia, pueden darles preparación y estudios a sus hijos para convertirse en hombres de bien para Sinaloa.